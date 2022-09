Duleep Trophy: इस धाकड़ भारतीय खिलाड़ी के सिर में लगी गेंद, बीच मैदान पर ही बुलानी पड़ी एम्बुलेंस

Venkatesh Iyter Injury: वेंकटेश अय्यर को टीम इंडिया में हार्दिक पांड्या का रिप्लेसमेंट माना जाता था, लेकिन अपने खराब फॉर्म की वजह से उन्हें टीम इंडिया से बाहर होना पड़ा. लेकिन दिलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल मैच में वह सेंट्रल जोन की तरफ से खेलते हुए चोटिल हो गए. गेंद उनके सिर पर लगी और मैदान पर ही एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा.

Venkatesh Iyer हुए चोटिल

वेस्ट जोन के मध्यम गति के गेंदबाज चिंतन गाजा के थ्रो से शुक्रवार को यहां दलीप ट्राफी मैच के दौरान मध्य क्षेत्र के वेंकटेश अय्यर चोटिल हो गए, जिससे मैदान में एम्बुलेंस बुलानी पड़ी. गाजा की गेंद अय्यर के सिर पर लगी जिससे इस ऑलराउंडर को मैदान से बाहर आना पड़ा. वेंकटेश अय्यर ने गाजा की गेंद पर छक्का लगाकर अपना खाता खोला, इसके बाद उन्होंने अगली गेंद को डिफेंस किया. लेकिन फिर चिंतन गाजा ने स्टंप पर गेंद मारी, लेकिन स्टंप की जगह वेंकटेश अय्यर के सिर पर लग गई और वह चोटिल हो गए.

मैदान पर बुलाई एम्बुलेंस

चोटिल होने के बाद वेंकटेश अय्यर मैदान पर ही गिर गए और दर्द से कराहते हुए बाहर आए. मैदान के बीचों बीच एम्बुलेंस बुलायी गई और स्ट्रेचर भी निकाला गया पर 27 साल के अय्यर ने मैदान से पैदल चलकर बाहर आने का फैसला किया. अय्यर फिर से बल्लेबाजी करने आए, लेकिन 14 रन ही बना सके. हालांकि अय्यर की जगह अशोक मनेरिया को फील्डिंग के लिए लगाया गया.

Venkatesh Iyer is back on the field but what

