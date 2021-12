Virat Kohli को कैसी लगी '83' मूवी? Ranveer Singh की एक्टिंग को लेकर कही अहम बात

नई दिल्ली: वर्ल्ड कप 1983 (World Cup 1983) की यादगार जीत पर बॉलीवुड मूवी '83' को सिलवर स्क्रीन पर बेहतरीन रिस्पॉन्स मिल रहा है. विराट कोहली (Virat Kohli) भी इस फिल्म को देखकर अपने इमोशन नहीं रोक पाए और ट्विटर पर बड़ी बात कही

विराट कोहली (Virat Kohli) ने '83' मूवी को लेकर कहा, 'भारतीय क्रिकेट के मशहूर इतिहास को इससे बेहतर तरीके से नहीं जिया जा सकता है. एक शानदार मूवी बनाई गई है जो आपको वर्ल्ड कप 1983 के पलों और इमोशन में डुबा देता है. मूवी का अच्छा परफॉरमेंस है.'



टीम इंडिया (Team India) के टेस्ट कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने बॉलीवुड सुपरस्टार रणवीर सिंह (Ranveer Singh) के रोल की भी तारीफ की है जो फिल्म में कपिल देव कपिल देव (Kapil Dev) बने हैं. विराट ने कहा, 'रणवीर अलग लेवल पर दिखे, सभी ने बेहतरीन रोल अदा किया.'

@RanveerOfficial was a different level altogether. Great job everyone! @therealkapildev @kabirkhankk

— Virat Kohli (@imVkohli) December 25, 2021