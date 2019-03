VIDEO: विराट कोहली ने मनाया अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड का बर्थडे, केक खिलाकर दिया ये गिफ्ट

नई दिल्ली: खेल के मैदान पर आक्रामक तेवर दिखाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली निजी जिंदगी में काफी फ्रेंडली और कूल नजर आते हैं. हाल ही में जब विराट को अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड का बर्थडे सेलिब्रेट करते देखा गया तो यह बात सच साबित हुई.

क्रिकेट की दुनिया के इस स्टार खिलाड़ी ने अपनी व्यस्तता के बीच गार्ड फैजल खान का जन्मदिन मानाया. फैजल ने सबसे पहले विराट और फिर अपने दूसरे साथियों को केक खिलाया. विराट ने भी फैजल को अपने हाथों से केक खिलाकर मुंह मीठा कराया फिर एक गिफ्ट भी दिया. कप्तान कोहली के इस अंदाज को देखकर फैजल गदगद हो गए. इस दौरान उनके दूसरे साथी भी मौजूद थे. आप भी देखें वीडियो...

विराट कोहली अपना कीमती वक्त निकालकर फैंस के साथ सेल्फी या फोटो क्लिक कराना नहीं भूलते. इससे पहले एडिलेड में उनको फैंस खासकर लड़कियों ने घेर लिया था. लड़कियां विराट के ऑटोग्राफ लेती नजर आईं तो कुछ ने विराट के साथ सेल्फी भी ली.

फैन ने कोहली को कहा था ओवररेटेड बल्लेबाज

पिछले साल विराट कोहली का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह एक फैन को देश छोड़ देने की बात कह रहे हैं. इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने उनको काफी ट्रोल किया था.

दरअसल, एक प्रशंसक का कहना था कि उसे विराट कोहली की बजाए ऑस्ट्रेलियाई और इंग्लैंड के बल्लेबाजों की बैटिंग ज्यादा पसंद है. इसके जवाब में कोहली ने कहा, 'आपको देश छोड़कल चला जाना चाहिए. आप हमारे देश में क्यों रहते हैं और दूसरे देशों से प्यार करते हैं?'

विराट कोहली ने आगे कहा, 'आप मुझे पसंद नहीं करिए, कोई बात नहीं. लेकिन, मुझे नहीं लगता है कि आपको हमारे देश में रहना चाहिए और दूसरों की तरह सोचना चाहिए. आप अपनी प्रॉयरिटी को डिसाइड कर लें.'

इसका कुछ फैंस ने विरोध किया तो कुछ ने विराट कोहली का सपोर्ट किया था. जो लोग कोहली के सपोर्ट में आए उनका कहना था कि कोहली ने बहुत मेहनत की है यहां तक आने के लिए. भारतीय क्रिकेट टीम में चुने जाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है. वे अपनी मेहनत के बदौलत यहां तक पहुंचे हैं.

For people who say "I don't like Indian players and I love English/ Australians players" coz they think this would sound cool, this is a spot on reply for them.Why diss Indian players?It's not easy to get selected in National team.They work really hard. Why bad mouth them?#Kohli

— Gunjan (@Gunjanwitty) November 6, 2018