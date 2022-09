Virat Kohli: विराट ने ऐतिहासिक पारी खेल दिया बड़ा बयान, इन 2 खास इंसानों को शतक किया डेडिकेट

Virat Kohli, Asia Cup 2022: विराट कोहली (Virat Kohli) ने 1020 दिनों के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक जड़ने में कामयाब रहे. एशिया कप 2022 (Asia Cup 2022) में अफगानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली ने शतकीय पारी खेली. इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली (Virat Kohli) का ये 71वां शतक है. इस खास शतक के बाद विराट कोहली (Virat Kohli) ने बड़ा बयान दिया, उन्होंने अपने इस शतक को 2 खास इंसानों को डेडिकेट किया.

इन्हें डेडिकेट किया अपना शतक

विराट कोहली (Virat Kohli) से बल्ले से फैंस को ऐतिहासिक शतक देखने को मिला. टी20 फॉर्मेट में ये उनका पहला शतक भी था. उन्होंने अपनी इस पारी का श्रेय अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा और बेटी वामिका को दिया. विराट ने पारी के बाद ब्रॉडकास्टर्स से बात करते हुए कहा, 'मैं खुद को बहुत भाग्यशाली मानता हूं. नवंबर 2019 के बाद जश्न मनाने का पहला मौका मिला. यह शतक मेरे लिए बहुत खास है. मैंने पिछले ढाई सालों में बहुत कुछ देखा है.'

उन्होंने आगे कहा, 'हैरानी हुई क्योंकि यह वह फॉर्मेट नहीं था जिसमें मुझे शतक की उम्मीद थी. इस फॉर्मेट में मैं शतक की उम्मीद कम ही कर रहा था. मैंने अपनी रिंग को किस किया. अनुष्का शर्मा मुश्किल परिस्थितियों में मेरे साथ रहीं. यह शतक अनुष्का और हमारी बेटी वामिका के लिए है. खेल से दूर होने की वजह से मैंने बहुत कुछ सीखा हैं. मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना थक गया था, लेकिन इस ब्रेक ने मुझे फिर से खेल का आनंद लेने की अनुमति दी.'

