'इस टीम का हिस्सा बनना सौभाग्य...', पीएम मोदी ने कोहली से कही 'मन की बात' तो विराट ने ऐसे दिया जवाब

Virat Kohli PM Narendra Modi: टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी थी. उन्होंने टीम के सदस्यों से फोन पर बात की थी. मैच के बाद भारत के कप्तान रोहित शर्मा और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने टी20 इंटरनेशनल से संन्यास ले लिया. कोहली के लिए पीएम मोदी ने बाद में 'एक्स' पर अपनी बात भी रखी. उन्होंने संन्यास लेने वाले इस खिलाड़ी को बधाई दी.

टी20 क्रिकेट आपको याद करेगा: पीएम मोदी

पीएम मोदी ने लिखा, ''आपसे बात करके खुशी हुई. फाइनल की पारी की तरह आपने भारतीय बल्लेबाजी को शानदार ढंग से संभाला है. आपने खेल के सभी प्रारूपों में शानदार प्रदर्शन किया है. टी20 क्रिकेट आपको याद करेगा, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप नई पीढ़ी के खिलाड़ियों को प्रेरित करना जारी रखेंगे." इसी का जवाब विराट ने एक्स पर दिया.

ये भी पढ़ें: T20 World Cup: शाहिद अफरीदी को भा गया रोहित शर्मा का यह स्टाइल, हिटमैन की तारीफ में शान में पढ़े कसीदे

विराट ने क्या लिखा?

कोहली ने लिखा, ''प्रिय नरेंद्र मोदी जी, आपके बहुत ही दयालु शब्दों और आपके निरंतर समर्थन और प्रोत्साहन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद. इस टीम का हिस्सा होना सौभाग्य की बात है जिसने कप घर लाया है. हम पूरे देश में आई खुशी से बहुत प्रभावित और अभिभूत हैं.'' कोहली साउथ अफ्रीका के खिलाफ रोमांचक टी20 वर्ल्ड कप फाइनल जीत में प्लेयर ऑफ द मैच रहे. उन्होंने 59 गेंदों में 76 रन बनाए.

Dear @narendramodi sir, thank you so much for your very kind words and your support and encouragement always. It has been a privilege to be a part of this team which has brought the cup home. We are deeply touched & overwhelmed with the happiness it has bought the entire nation. https://t.co/dpKiJiMFih

— Virat Kohli (@imVkohli) July 1, 2024