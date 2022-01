Virat Kohli के फैंस के लिए Good News, तीसरे टेस्ट से पहले आई सुकून देने वाली तस्वीर

केपटाउन: भारत और दक्षिण अफ्रीका (India vs South Africa) के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला केपटाउन के न्यूलैंड्स में खेला जाएगा. विराट कोहली (Virat Kohli) के फैंस को उम्मीद है कि वो अपने पसंदीदा कप्तान को 11 जनवरी से एक बार फिर खेलते हुए देखेंगे.

टेस्ट कैप्टन विराट कोहली (Virat Kohli) ने रविवार को नेट प्रैक्टिस की और उनके ऑफ ड्राइव और कवर ड्राइव इस बात का इशारा है कि वो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे और निर्णायक टेस्ट मैच में वापसी कर सकते हैं. वो पीठ दर्द की वजह से जोहानिसबर्ग में दूसरे टेस्ट मैच में नहीं खेल पाए थे.

भारतीय टीम ने जोहानिसबर्ग में मिली हार को भुलाकर दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सीरीज जीतने के मकसद से प्रैक्टिस शुरू की. बीसीसीआई (BCCI) ने भारतीय टीम की तस्वीर के साथ ट्वीट किया, ‘हम यहां खूबसूरत केपटाउन में हैं. भारतीय टीम ने तीसरे टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है.’

We are here at the picturesque Cape Town #TeamIndia begin preparations for the 3rd Test #SAvIND pic.twitter.com/U8wm0e0zae

कोहली की वापसी की उम्मीद

तीन मैचों की सीरीज अभी 1-1 से बराबर है. तीसरा टेस्ट केपटाउन 11 से 15 जनवरी के बीच खेला जाएगा. अगर वनिराट कोहली मैच के लिए फिट हो जाते हैं तो हनुमा विहारी को उनके लिए टीम में जगह बनानी होगी. बीसीसीआई ने एक और ट्वीट में कई तस्वीरें दी हैं जिनसे में से एक फोटो में कोहली को नेट्स पर बल्लेबाजी करते हुए दिखाया गया है.

It's GO time here in Cape Town #TeamIndia all set and prepping for the series decider #SAvIND pic.twitter.com/RgPSPkNdk1

— BCCI (@BCCI) January 9, 2022