कोहली ने फैंस को दिया बड़ा चैलेंज दिखाए 10 अलग-अलग चेहरे, पूछा- कौन है असली विराट

नई दिल्ली: विराट कोहली पूरी दुनिया में अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं. उन्होंने दुनिया के हर कोने में रन बनाए हैं. वह सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा एक्टिव रहने वाले सेलेब्स में से एक हैं. वह सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ जानकारी साझा करते रहते हैं. अब उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर ट्वीट की है, जो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है.

विराट कोहली सोशल मीडिया पर बहुत ही एक्टिव रहते हैं. कोहली ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वो हूबहू अपनी ही तरह दिखने वाले लोगों के साथ दिख रहे हैं. उन्होंने अपने फैंस को फोटो के साथ ये चैलेंज दिया कि वो पहचानकर बताएं कि इस तस्वीर में असली विराट कोहली कौन है. इसी के साथ फैंस ने फटाफट जबाव देना शुरू कर दिया है. वहीं, यूजर ने बहुत ही मजेदार कमेंट करना शुरू कर दिया है.

Find the odd one out. pic.twitter.com/cJCpNGmQfP

— Virat Kohli (@imVkohli) February 20, 2022