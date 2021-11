शर्मनाक! कोहली की बेटी पर हुई अपमानजनक टिप्पणी, सोशल मीडिया पर आग बबूला हुए फैंस

दुबई: टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है. रविवार को न्यूजीलैंड ने भी भारत को 8 विकेट से मात दे दी. इससे पहले भारतीय टीम को पाकिस्तान के हाथों 10 विकेट से शिकस्त मिली थी. टी20 वर्ल्ड कप जीतने की प्रबल दावेदार टीम इंडिया अब सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर होने की कगार पर पहुंच चुकी है. टीम इंडिया के लिए अब सेमीफाइनल के दरवाजे लगभग बंद हो चुके हैं. इसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली और उनके परिवार को सोशल मीडिया पर धमकियां मिल रही हैं.

सोशल मीडिया पर मचा हंगामा

कुछ सिरफिरे लोगों ने सोशल मीडिया पर टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की 10 महीने की बेटी वामिका को रेप तक की धमकी दे डाली, जिसके बाद सोशल मीडिया पर क्रिकेट फैंस में जबर्दस्त गुस्सा है. फैंस ने इसकी तीखी निंदा की और ऐसे लोगों को जेल में भेजने की मांग की है. पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमाम उल हक (Inzamam Ul Haq) ने विराट कोहली और उनकी बेटी को धमकी देने वालों की जमकर लताड़ लगाई है और इसे शर्मनाक करार दिया है.

कोहली की बेटी को धमकियां दी जा रही हैं

इंजमाम ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, 'मैंने सुना है कि विराट कोहली की बेटी को धमकियां दी जा रही हैं. लोगों को समझने की जरूरत है कि यह सिर्फ एक खेल है. हम अलग-अलग देशों के लिए खेल रहे हैं, लेकिन हम एक ही कम्युनिटी का हिस्सा हैं. आपको कोहली की बल्लेबाजी या उनकी कप्तानी की आलोचना करने का पूरा अधिकार है, लेकिन किसी को भी क्रिकेटर के परिवार को निशाना बनाने का हक नहीं है.' इंजमाम ने मोहम्मद शमी को लेकर भी कहा, 'कुछ दिन पहले तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था. जीत और हार खेल का एक हिस्सा है. लोगों द्वारा कोहली के परिवार को निशाना बनाए जाने से मुझे बहुत दुख हुआ है.'

The fact that Kohli and Anushka's daughter is recieving rape threats and hate because of Kohli's stand shows how much this country can stoop down and hate the girls and women here without an ounce of shame. How is this okay? It's scary to think these people exist.