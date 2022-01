जब कोहली ने पहना था विकेटकीपिंग ग्लव्स, धोनी ने फेंकी थी गेंद, 8 साल पुराना वीडियो वायरल

नई दिल्ली: इस बात में कोई शक नहीं है कि विराट कोहली (Virat Kohli) को मौजूदा दौर के सबसे बेहतरीन बल्लेबाजों में शुमार किया जाता, हालांकि अपने इंटरनेशनल करियर के शुरुआती सालों में उन्होंने कई मौकों पर पार्ट टाइम बॉलिंग भी की थी, लेकिन ये बात काफी कम लोग जानते हैं कि उन्होंने कुछ मौकों पर विकेटकीपिंग ग्लव्स भी पहना था.

इन दिनों विराट कोहली (Virat Kohli) का एक पुराना वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टीम इंडिया (Team India) के पूर्व कप्तान स्टंप्स के पीछे कीपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं. इस दुर्लभ नजारे को फैंस काफी पसंद और शेयर कर रहे हैं.

ये वाकया तब का है जब भारतीय टीम साल 2014 में न्यूजीलैंड के दौरे (India’s Tour of New Zealand 2014) पर गई थी तब उस दौर के कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) ने अपना विकेटकीपिंग ग्लव्स विराट कोहली (Virat Kohli) को थमा दिया और खुद बॉलिंग करने लगे.

दरअसल वेलिंगटन (Wellington) में खेले गए इस टेस्ट मैच में बीजे वाटलिंग (BJ Watling) और ब्रैंडन मैक्कुलम (Brendon McCullum) के बीच 300 से ज्यादा रन की पार्टनरशिप हो चुकी थी. भारत का कोई भी बल्लेबाज इस जोड़ी को तोड़ नहीं पा रहा था ऐसे में एमएस धोनी (MS Dhoni) ने खुद ये जिम्मेदारी ली.

