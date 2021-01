फैन ने उड़ाया Wasim Jaffer के करियर का मजाक, मिला करारा जवाब

नई दिल्ली: टीम इंडिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज वसीम जाफर (Wasim Jaffer) को अकसर अपने फनी और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं. वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं. इस बार उन्होंने बदतमीज फैन को करारा जवाब दिया है. हम सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था.

ब्रिसबेन (Brisbane) में टीम इंडिया (Team India) ने जब टेस्ट सीरीज में ऐतिहासिक जीत हासिल की, उसके जाफर ने बाद जाफर ने ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट एक्सपर्ट्स पर कमेंट करते हुए कहा, 'तो इस बार क्या बहाना है, रिकी पोंटिंग, ग्लेन मैक्ग्रा और शेन वॉर्न नहीं खेल रहे थे.'

So what's gonna be the excuse this time? Ponting, McGrath, and Warne weren't playing? #AUSvsIND

वसीम जाफर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब साल 2018-19 में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में पहली बार टेस्ट सीरीज जीती थी तब ये कहा जा रहा था कि कंगारू टीम बिना स्टीव स्मिथ और डेविड वॉर्नर के बिना खेल रही थी, इसलिए भारत को ये जीत हासिल हुई. लेकिन इस बार हालात मुश्किल थे, फिर भी भारत को कामयाबी मिली.

शिवम अंबसना नाम के एक क्रिकेट फैंस को वसीम जाफर की बात शायद पसंद नहीं आई. इस यूजर ने पूर्व क्रिकेटर पर तंज कसते हुए कहा, 'आपने भारत के लिए कितने टेस्ट मैच खेले हैं. आपने कभी सोचा है, मुझे तो हंसी आ रही है.'

@WasimJaffer14 How many test you played for India ?have you ever think

जाफर ने शिवम को करारा जवाब देते हुए कहा, 'मैंने भले ही महज 31 टेस्ट मैच खेले हैं, लेकिन जब में भारतीय टीम को खेलते हुए देखता हूं, तो ऐसा लगता है कि मैं खुद उनके साथ मैच खेल रहा हूं, और मुझे लगता है कि एक अरब से ज्यादा लोग ऐसा ही महसूस करते होंगे.'

I might have played just 31 tests my friend, but when I see the Indian team play I feel like I'm playing with them. And I'm sure a billion+ people feel the same. https://t.co/cGvIAQWzVB

— Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) January 20, 2021