WATCH: प्रैक्टिस के दौरान 'गलत जगह' लग गई गेंद, जमीन पर बैठ गया LSG का ये धुरंधर

टीम प्रैक्टिस के दौरान का वीडियो

लखनऊ टीम फिलहाल प्रैक्टिस में जुटी है. बुधवार को क्रुणाल पांड्या की कप्तानी वाली इस टीम का सामना मुंबई इंडियंस से होना है. एलिमिनेटर मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में खेला जाएगा. इससे पहले टीम प्रैक्टिस के दौरान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है. इसमें दिख रहा है कि शॉट लगाने की कोशिश करते हुए आयुष ने बड़ी गलती कर दी.

जमीन पर बैठ गए आयुष

आयुष इसमें स्कूप शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे लेकिन दांव गलत बैठ गया. गेंद उनके बल्ले पर ना जाने के बजाय सीधे एल-गार्ड पर लगी, इसके बाद वह दर्द के कारण जमीन पर बैठ गए. लखनऊ टीम ने उनका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है. इसके कैप्शन में लिखा है- सॉरी आयुष.

Sorry Ayush, we just had to pic.twitter.com/VCMSoMwJPo

— Lucknow Super Giants (@LucknowIPL) May 23, 2023