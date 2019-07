कॉट्रेल ने धोनी के ‘देश प्रेम’ को किया सलाम, अंपायर को सैल्यूट करने के लिए हैं मशहूर

नई दिल्ली: अंपायर को सैल्यूट करने के लिए मशहूर वेस्टइंडीज के शेल्डन कॉट्रेल (Sheldon Cottrell) ने महेंद्र सिंह धोनी के ‘देश प्रेम’ को सलाम किया है. तेज गेंदबाज कॉट्रेल खुद भी जमैका डिफेंस फोर्स में सैनिक हैं. उन्होंने एमएस धोनी (MS Dhoni) द्वारा भारतीय सेना के साथ कुछ समय बिताने के फैसला को सराहा है. कॉट्रेल हाल ही में संपन्न आईसीसी विश्व कप के दौरान अपने स्पेशल सैल्यूट के चर्चा में रहे थे.

शेल्डन कॉट्रेल ने हाल ही में इंग्लैंड में संपन्न आईसीसी विश्व कप में 12 विकेट लिए थे. वे अपनी टीम की ओर से सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने थे. वे विश्व कप के दौरान विकेट लेने के बाद अंपायर को सैल्यूट करते थे. उनका सैल्यूट करने का यह तरीका वायरल हुआ था. कॉट्रेल का कहना है कि वे अंपायर के जरिए अपने उन साथी सैनिकों को सैल्यूट करते हैं, जो देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं.

29 साल के शेल्डन कॉट्रेल ने ट्विटर पर एमएस धोनी की तारीफ की. उन्होंने लिखा, ‘यह आदमी (धोनी) मैदान पर प्रेरणा का स्रोत है. इसके अलावा यह मैदान के बाहर देश के प्रति अपने कर्तव्य को भी अच्छी तरह समझता है.’ कॉट्रेल ने अपने ट्वीट में एक वीडियो साझा किया. इसमें भारत के राष्ट्रपति धोनी को भारतीय सेना में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा देते हुए दिखाई दे रहे हैं.

I shared this video with friends and family because they know how I feel about honour but the moment between wife and husband truly shows an inspirational kind of love for country and partner. Please enjoy as I did. pic.twitter.com/Pre28KWAFD

— Sheldon Cotterell (@SaluteCotterell) July 28, 2019