दामाद टीम से हुआ बाहर तो शाहिद अफरीदी ने दिया अजीब बयान, क्रिकेट फैंस नहीं कर पाएंगे भरोसा

Pakistan Cricket: पाकिस्तान क्रिकेट टीम में हालिया प्रदर्शन को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिला है. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पहले मैच में मिली हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने नई सेलेक्शन कमेटी बनाई थी. इस नई कमेटी ने सीरीज के बचे हुए दो टेस्ट मैचों के लिए टीम में बड़ा बदलाव किया. उसने पूर्व कप्तान बाबर आजम के साथ-साथ 2 स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को टीम से बाहर कर दिया.

आराम दिया गया या बाहर हुए?

सेलेक्शन कमेटी में पूर्व फास्ट बॉलर आकिब जावेद, पूर्व कप्तान अजहर अली, पूर्व अंपायर अलीम डार, डेटा एनालिस्ट हसन चीमा और सलाहकार बिलाल अफजल शामिल हैं. कप्तान और कोच भी मीटिंग में शामिल होते हैं. सबने मिलकर बाबर, नसीम और शाहीन को बाहर कर दिया. हालांकि, सेलेक्शन कमेटी ने कहा कि तीनों अनुभवी खिलाड़ियों को आराम दिया गया है. वे फ्रेश और फिट होकर वापस लौटेंगे. आकिब जावेद का कहना है कि खिलाड़ियों को आराम दिया गया है, उन्हें टीम से बाहर नहीं किया गया है.

ये भी पढ़ें: Video: जिस बैटर को हारिस रऊफ ने मारा था थप्पड़, उसने डेब्यू मैच में मचाया गर्दा, हथिया ली बाबर आजम की जगह

शाहिद अफरीदी ने क्या कहा?

इसी बीच, शाहीन शाह अफरीदी के ससुर और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने अपने बयान से सबको चौंका दिया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके सेलेक्शन कमेटी के इस फैसले का समर्थन किया.47 वर्षीय अफरीदी का मानना है कि यह कदम खिलाड़ियों के करियर को लंबा करने में मदद करेगा और साथ ही पीसीबी को नए प्रतिभाओं को परखने और उन्हें निखारने का मौका देगा.

Supporting the selectors’ decision to give Babar, Shaheen, and Naseem a break from international cricket. This move not only helps protect and extend the careers of these champion players but also gives a great opportunity to test and groom emerging talent, building strong bench…

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) October 14, 2024