ODI World Cup 2023 Final: ग्लैमर का तड़का लगाएंगी विदेशी सिंगर? इंटरनेट पर होने लगी चर्चा

Will Pop Star Dua Lipa Perform At World Cup 2023: आईसीसी वनडे वर्ल्ड कप 2023 अपने अंत की तरफ आ गया है. टूर्नामेंट का फाइनल रविवार 19 नवंबर को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा. हालांकि, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा इस अवसर पर समापन समारोह आयोजित करने की कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन अफवाहें हैं कि पॉप स्टार दुआ लीपा इस कार्यक्रम में प्रस्तुति दे सकती हैं. दुआ ने यूईएफए चैंपियंस लीग सहित कुछ अन्य खेल आयोजनों में भी परफॉर्म किया है.

वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल के दौरान स्टार स्पोर्ट्स द्वारा जारी वीडियो में दुआ लीपा से भारत और न्यूजीलैंड के क्रिकेटरों ने उनसे कुछ सवाल पूछे गए. वीडियो में दुआ लीपा से शुभमन गिल, केएल राहुल, केन विलियमसन जैसे क्रिकेटरों ने भी कुछ सवाल पूछे. बातचीत के दौरान शुभमन गिल ने उनसे यह भी पूछा कि वह वर्ल्ड कप 2023 सेरेमनी में कौन सा गाना प्रस्तुत करेंगी (संभावित रूप से) ? उनकी प्रतिक्रिया 'फिजिकल' गाना था. इस वीडियो के वायरल होने के बाद फैन्स दुआ लीपा के परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा रहे हैं.

The Pitch is perfect as @DUALIPA joins the @cricketworldcup spectacle taking questions from @klrahul @ShubmanGill #KaneWilliamson @dazmitchell47 & about the song she'd perform at the #CWC23 closing ceremony!

Tune-in from 12PM today in the Semi-final 1 #INDvNZ#WorldCuponStar pic.twitter.com/rTk8NLqPoW

— Star Sports (@StarSportsIndia) November 15, 2023