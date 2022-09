Zee News Select: खेल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 22 September 2022

IND vs AUS: दूसरे टी20 मैच के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन तय! कप्तान रोहित करेंगे इन प्लेयर्स को कुर्बान । Click here to read

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला इस शुक्रवार यानी 23 सितंबर को खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया ने पहला टी20 मैच जीतकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना रखी है. ऐसे में दूसरा टी20 मैच भारत के लिए 'करो या मरो' का मुकाबला होगा. कप्तान रोहित शर्मा दूसरे टी20 मैच की प्लेइंग इलेवन से कुछ फ्लॉप खिलाड़ियों को कुर्बान कर सकते हैं. आइए एक नजर डालते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में टीम इंडिया की प्लेइंग इलेवन कैसी होगी.

IND vs AUS: दूसरे टी20 से पहले टीम इंडिया के लिए आई ये बुरी खबर, टूट सकता है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज जीत का सपना । Click here to read

भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का दूसरा मुकाबला इस शुक्रवार यानी 23 सितंबर को खेला जाएगा. उससे पहले ही टीम इंडिया और भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए एक बुरी खबर सामने आ रही है. टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज जीतने का सपना टूट सकता है.

IND vs AUS: एशिया कप में खराब प्रदर्शन के बाद भी नहीं सुधरा ये खिलाड़ी, Rohit Sharma के लिए बना सिरदर्द । Click here to read

टीम इंडिया की तरफ एक स्टार खिलाड़ी बहुत ही खराब प्रदर्शन कर रहा है. इस प्लेयर की वजह से ही टीम इंडिया (Team India) को ऑस्ट्रेलिया (Australia) के खिलाफ पहले मैच में हार का सामना करना पड़ा है. ये खिलाड़ी कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के ऊपर सबसे बड़ा बोझ बन चुका है. दूसरे टी20 मैच में कप्तान रोहित शर्मा इस प्लेयर को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं. आइए जानते हैं, इस खिलाड़ी के बारे में.

IND vs AUS: भारत का नंबर-1 टी20 खिलाड़ी है ये शख्स, संजय मांजरेकर ने किया बड़ा दावा । Click here to read

भारत के पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर संजय मांजरेकर को लगता है कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपने भारतीय साथियों की तुलना में इस समय करियर के अच्छे दौर से गुजर रहे हैं. मंगलवार को, पांड्या ने 30 गेंदों में नाबाद 71 रन बनाकर मोहाली में पहले टी20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 208/5 रन बनाकर भारत की पारी में एक बड़ी भूमिका निभाई.

Bhuvneshwar Kumar: 'आजकल लोग नकारा हो गए हैं', आलोचकों पर बुरी तरह से भड़कीं भुवनेश्वर कुमार की वाइफ नूपुर नागर । Click here to read

भारत के स्टार गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) इन दिनों अपने खराब प्रदर्शन के कारण आलोचकों के निशाने पर हैं. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टी20 मैच में उन्होंने बहुत ही खराब प्रदर्शन किया था. ऐसे में उन्हें टी20 टीम से बाहर करने की मांग भी उठाई जा रही है. अब भुवनेश्वर कुमार की वाइफ नूपुर नागर (Nupur Nagar) ने पति का सपोर्ट किया है. उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर आलोचकों को करारा जवाब दिया है.

IPL 2023: अगले साल से बदल जाएगा आईपीएल का फॉर्मेट, सौरव गांगुली ने कर दिया कन्फर्म । Click here to read

विश्व की प्रतिष्ठित टी20 लीग आईपीएल का फॉर्मेट अगले साल से फिर बदल जाएगा. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के अध्यक्ष सौरव गांगुली ने इस बारे में राज्य इकाइयों को अवगत करा दिया है. अगले साल यानी 2023 के सीजन से आईपीएल कोविड-19 से पहले के अपने पुराने फॉर्मेट में वापसी करेगा, जिसमें टीमें अपने घरेलू मैदान और विरोधी टीम के मैदान पर मैच खेलती थीं.

Ramiz Raja: शाहिद अफरीदी ने खोली थी PCB की पोल, अब चीफ रमीज राजा बोले- ये सब बकवास है... । Click here to read

पाकिस्तान क्रिकेट से जुड़े विवाद अकसर सामने आते रहते हैं. हाल में पूर्व कप्तान और धुरंधर ऑलराउंडर शाहिद अफरीदी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) पर आरोप लगाए थे. उन्होंने कहा था कि बोर्ड ने पेसर शाहीन शाह अफरीदी को उस समय अकेला छोड़ दिया, जब वह चोटिल हो गए थे. अब बोर्ड के चेयरमैन रमीज राजा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए इन सब आरोपों को 'बकवास' करार दिया है.

Team India: टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में नहीं मिली जगह, विकेटकीपर बल्लेबाज बोला- खुश हूं कि... । Click here to read

संजू सैमसन को टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम में जगह नहीं मिल पाई. टीम इंडिया में बतौर विकेटकीपर दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत को शामिल किया गया है. अब संजू सैमसन ने कहा है कि टीम इंडिया में जगह बनाना हर खिलाड़ी के लिए एक बड़ी चुनौती है. उन्होंने साथ ही कहा कि वह अपने प्रदर्शन में सुधार की कोशिश करेंगे.

Yuvraj Singh Son: हेजल कीच की गोद में सोता दिखा युवराज सिंह का बेटा, Cute Video वायरल । Click here to read

पूर्व भारतीय दिग्गज ऑलराउंडर युवराज सिंह भले ही क्रिकेट के मैदान से दूर हैं लेकिन संन्यास के बाद भी उनका फैन-बेस कम नहीं हुआ है. वह हाल में मोहाली में खेले गए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दूसरे टी20 मैच के दौरान बतौर मेहमान नजर आए थे. अब युवराज सिंह के बेटे का एक क्यूट सा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. ओरियन एयरपोर्ट पर अपनी मां हेजल कीच की गोद में सोता हुआ नजर आ रहा है.

T20 World Cup: भारतीय 'पेस अटैक' से चयनकर्ताओं को भी चिंता, टीम मैनेजमेंट से करेंगे बात । Click here to read

ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में इसी साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup-2022) में अब करीब चार सप्ताह बाकी हैं. भारतीय टीम इस वैश्विक टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी. टीम का चयन कर लिया गया है जिसकी कमान रोहित शर्मा संभालेंगे. इस बीच भारतीय चयनकर्ता इस बात को लेकर चिंतित हैं कि टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के पहले टी20 में किस तरह की गेंदबाजी की.