Zee News Select: खेल की ये हैं 10 बड़ी खबरें, जो दिनभर छाई रहीं | 30 September 2022

1. '300 रुपये दे दो, GF को घुमाना है...' Amit Mishra से ऑनलाइन मांगे पैसे तो क्या मिला?

टीम इंडिया के पूर्व लेग स्पिनर अमित मिश्रा से एक यूजर ने गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए ऑनलाइन पैसे मांग लिए. यूपी के इस खिलाड़ी ने उस यूजर का दिल नहीं तोड़ा.

2. 'Suryakumar Yadav ने 4 नंबर पर रूमाल डाल दिया है..' इस दिग्गज ने क्यों कहा ऐसा?

भारत के मिस्टर 360' से मशहूर सूर्यकुमार यादव की फैन लिस्ट में पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद कैफ भी शामिल हो गए हैं. उन्होंने सूर्यकुमार को लेकर एक ट्वीट किया है.

3. रोहित ने बनाया बड़ा रिकॉर्ड, धोनी को पीछे छोड़ इस मामले में बने भारत के सफल कप्तान

भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ धमाकेदार अंदाज में 8 विकेट से जीत दर्ज की. इसी के साथ रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना दिया और उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) को पीछे कर दिया.

4. Manjrekar को बताया 'माय डियर फ्रेंड', Ravindra Jadeja के ट्वीट पर फैंस भी हैरान

भारतीय ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा और पूर्व क्रिकेटर संजय मांजरेकर के बीच रिश्तों में कभी कड़वाहट थी. साल 2019 के वर्ल्ड कप के दौरान मांजरेकर ने जडेजा को 'टुकड़ों में प्रदर्शन' करने वाला खिलाड़ी बता दिया था.

5. IND vs SA: सिराज को BCCI ने यूं ही नहीं दिया मौका, Bumrah का हैं बेहतरीन ऑप्शन

टीम इंडिया को टी20 वर्ल्ड कप से पहले उस समय बड़ा झटका लगा, जब स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह चोटिल हो गए. इस चोट ने उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर कर दिया है. ऐसा भी कहा जा रहा है कि बुमराह टी20 वर्ल्ड कप से भी बाहर हो गए हैं. फिलहाल बीसीसीआई ने इस पर कोई जानकारी नहीं दी है. इस बीच दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में बुमराह के रिप्लेसमेंट का ऐलान भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने शुक्रवार को कर दिया. 28 साल के पेसर मोहम्मद सिराज को टीम में शामिल किया गया है.

6. Umran Malik की लगातार अनदेखी से दिग्गज नाराज, कहा- अब नहीं तो कब मौका दोगे?

युवा पेसर उमरान मलिक ने इसी साल जून में इंटरनेशनल डेब्यू किया था. वह आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ मैच खेले लेकिन जम्मू-कश्मीर के इस पेसर की अब लगातार अनदेखी जारी है.

7. Asia Cup में जिसने दिया भारत को 'जख्म', अब उसी से भिड़ेंगी महिलाएं

हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली भारतीय टीम महिला एशिया कप (Women's Asia Cup) में अपना पहला मुकाबला श्रीलंका से खेलेगी. टूर्नामेंट बांग्लादेश की मेजबानी में खेला जा रहा है.

8. T20 World Cup जीते तो टीम का हर खिलाड़ी बनेगा करोड़पति, ICC ने बताई Prize Money

ICC ने टी20 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीतने वाली टीम के लिए विनिंग प्राइज की घोषणा कर दी है. सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम को भी करोड़ों रुपये दिए जाएंगे.

9. Jasprit Bumrah के बड़े फैन निकले ये भारतीय दिग्गज, बोले- कोई नहीं ले सकता उनकी जगह

स्टार पेसर जसप्रीत बुमराह चोट के कारण टीम से बाहर हैं और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टी20 सीरीज में उनके रिप्लेसमेंट के तौर पर मोहम्मद सिराज को शामिल कर लिया गया है. इस बीच पूर्व दिग्गज बल्लेबाज ने बुमराह की जमकर तारीफ की है.

10. संन्यास के बाद ताबड़तोड़ बैटिंग कर रहा ये भारतीय प्लेयर, साल 2006 में खेला आखिरी मैच

India Capitals vs Manipal Tigers: लीजेंड लीग क्रिकेट में 41 के एक स्टार खिलाड़ी ने धमाकेदार खले दिखाया है. ये प्लेयर अपनी तूफानी बैटिंग के लिए फेमस है.