Gururaj Poojary: वेटलिफ्टिंग में भारत को दूसरा मेडल, संकेत के बाद गुरुराज ने ब्रॉन्ज पर किया कब्जा

Gururaj Poojary Won Bronze: कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए शनिवार काफी अच्छा बीत रहा है. भारत की ओर से कुछ ही देर पहले वेटलिफ्टिंग में संकेत महादेव ने सिल्वर मेडल हासिल किया था. अब इसी खेल में भारत को एक और मेडल मिला है. बता दें कि भारत के गुरुराज पुजारी ने 61 किलोग्राम वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है.

भारत का दूसरा मेडल

गुरुराज ने 61 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक पर कब्जा किया है. वहीं इस कैटेगरी में मलेशिया के मोहम्मद अंजील ने गोल्ड मेडल जीता है. इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी के मोरो बायू ने अपने नाम सिल्वर मेडल किया है. ये भारत का वेटलिफ्टिंग और इस साल कॉमनवेल्थ में दूसरा मेडल है. इस खेल में भारत से आज कई और पदकों की उम्मीद है.

कुल स्कोर रहा 269 किलोग्राम

गुरुराजा पुजारी ने स्नैच में 118 स्कोर किया, वहीं क्लीन एंड जर्क में उनका स्कोर 151 रहा. इस हिसाब से उन्होंने कुल 269 का स्कोर करते हुए ब्रॉन्ज मेडल जीता है. गोल्ड जीतने वाले अजनील ने कुल 285 किलो वजन उठाया. इसके अलावा पापुआ न्यू गिनी के मोरिया बरू ने 273 किलो वजन उठाकर सिल्वर मेडल अपनी झोली में डाला.

पीएम मोदी ने भी दी बधाई

गुरुराज ने जैसे ही भारत के लिए दूसरा मेडल जीता तभी पीएम नरेंद्र मोदी ने उनको बधाई दी. मोदी ने ट्वीट कर कहा, 'पी. गुरुराजा की उपलब्धि से बहुत खुश हूं! राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीतने पर उन्हें बधाई. उन्होंने काफी लचीलापन और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया. मैं उनकी खेल यात्रा में और भी कई मील के पत्थर की कामना करता हूं.'

Overjoyed by the accomplishment of P. Gururaja! Congratulations to him for winning the Bronze at the Commonwealth Games. He demonstrated great resilience and determination. I wish him many more milestones in his sporting journey. pic.twitter.com/i04Fv2owtW

— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2022