400 मीटर की रेस पूरी नहीं कर सकीं एथलीट हिमा दास, सामने आई ये परेशानी

दोहा: एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप (Asian Athletics Championships) में भारत की उम्मीदों को करारा झटका लगा जब फर्राटा धाविका हिमा दास (Hima Das) 400 मीटर की हीट में कमर की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण बाहर हो गईं. 19 साल की वर्ल्ड जूनियर चैंपियन और राष्ट्रीय रिकॉर्डधारी हिमा पहली हीट पूरी नहीं कर सकी. श्रीलंका की नदीशा रामानायका ने यह हीट जीती.

उप मुख्य कोच राधाकृष्णन नायर ने एक बयान में कहा, ‘‘उसकी कमर के निचले हिस्से में चोट है. डाक्टरों ने बताया कि यह गंभीर नहीं है और वह एक या दो दिन में ठीक हो जायेगी.’’

इसकी वजह से हिमा का चार गुणा 400 मीटर रिले और मिश्रित 400 मीटर रिले में भी भाग लेना संदिग्ध हो गया है.

Official statement on @HimaDas8

"She had spasm at L4 and L5. The Doctor who attended her said informed us and he said nothing serious. She will be OK within a day or two"- Radhakrishnan Nair, Deputy Chief Coach #India.#AAC2019 #AsianAthletics

PC- @rahuldpawar pic.twitter.com/Lvry9j4KT7

— Athletics Federation of India (@afiindia) April 21, 2019