कोरोना वायरस के खतरे की वजह से इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट टला

नई दिल्ली: दुनियाभर में फैले कोरोना वायरस (Coronavirus) की वजह इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट (Indian Open Golf Tournament) को टाल दिया गया है. इंडियन ओपन गोल्फ टूर्नामेंट का आयोजन 19 से 22 मार्च तक यहां डीएलएफ गोल्फ एवं कंट्री क्लब में होना था. यूरोपियन टूर ने एक बयान में कहा, "सभी पक्ष इस साल किसी समय टूर्नामेंट को फिर से आयोजित करने की संभावनाओं पर गौर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई निश्चित योजना नहीं है."

With deep regret we announce the postponement of the 2020 Hero Indian Open on account of the on going issues being faced with the COVID 19 Virus.The joint statement issued with our sanctioning partner, the European Tour is https://t.co/RuzyQPeh2W

— IndianGolfUnion (@IndianGolfUnion) March 11, 2020