IPL 2022: दो सीजन से रोहित ने इस खिलाड़ी को रखा बाहर, लोग बोले- क्यों करियर खत्म कर रहे इसका

MI vs DC: IPL 2022 के एक बेहद अहम मुकाबले में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना मुंबई इंडियंस से हो रहा है. प्लेऑफ में मुंबई का पहुंचना नामुमकिन है और ये इस टीम का आखिरी मुकाबला भी है. लेकिन दूसरी ओर दिल्ली के लिए ये मुकाबला करो या मरो जैसा है. इस मैच में टॉस मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने जीता और उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला किया. टॉस के बाद से ही एक खिलाड़ी को मौका ना दिए जाने पर रोहित को जमकर खरी-खोटी सुननी पड़ रही है.

पूरे सीजन रखा रोहित ने बाहर

हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं उसका नाम है अर्जुन तेंदुलकर. पूरे सीजन इस खिलाड़ी को रोहित ने मुंबई की प्लेइंग 11 में मौका नहीं दिया. लगातार फैंस उम्मीद लगाए बैठे रहे कि अर्जुन को जल्दी मौका मिलेगा, लेकिन ऐसा आखिरी मैच तक भी नहीं हुआ. मुंबई की टीम में दो बदलाव जरूर हुए लेकिन आज भी अर्जुन को मौका नहीं दिया गया.

#ArjunTendulkar Its been 2 seasons MI is not that good in the tournament and has given many chances to youngsters but still they didn't gave 1 chance to this boy.

28 match me 1 bhi bar chance nai diya don't spoil his career jst bcz he is son of Sachin Tendulkar. — May 21, 2022

So No Arjun Tendulkar even today !

Still no chance to #ArjunTendulkar.

Two Ipl Seasons But not even a single game . #MIvDC#MumbaiIndians pic.twitter.com/7z6OClbPGy — (@CrickeTendulkar) May 21, 2022

#ArjunTendulkar still out of playing 11, @mipaltan is it his fault that he is Sachin Tendulkar 's son?? Everyone getting chance except him, if you don't want to play him then why you bid for him...#MIvsDC pic.twitter.com/QZPMJOCLsb — Tarun Tiwari (@tarunt_) May 21, 2022

बुरी तरह भड़के क्रिकेट फैंस

रोहित के इस फैसले से फैंस बेहद नाराज हैं और वो सोशल मीडिया पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाल रहे हैं. कई क्रिकेट फैंस का तो ये तक मानना है कि अर्जुन टीम में खेल रहे कई खिलाड़ियों से बेहतर हैं. ट्विटर पर भी लोगों ने अर्जुन को लेकर जमकर प्रतिक्रियाएं दी जा रही हैं और ये खिलाड़ी ट्रेंड भी कर रहा है.

दोनों टीमों की प्लेइंग 11:

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा (कप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), डेनियल सैम्स, तिलक वर्मा, देवाल्ड ब्रेविस, टिम डेविड, रमनदीप सिंह, ऋतिक शौकीन, जसप्रीत बुमराह, रिले मेरेडिथ, मयंक मार्कंडे

दिल्ली कैपिटल्स: पृथ्वी शॉ, डेविड वार्नर, मिशेल मार्श, ऋषभ पंत (कप्तान और विकेटकीपर), सरफराज खान, रोवमैन पॉवेल, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, एनरिक नॉर्टजे, खलील अहमद.