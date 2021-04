Coronavirus Pandemic: Shoaib Akhtar ने भारतीय की सलामती की मांगी दुआएं

नई दिल्ली: भारत (India) इस वक्त कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के खिलाफ जंग लड़ रहा है. देशभर में कोविड-19 (COVID-19) के मामलों में लगातार इजाफा हुआ है. हालात बिगड़ते जा रहे हैं, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो रही है.

इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान (Pakistan) के पूर्व क्रिकेटर शोएब अख्तर ने भारत के लोगों के लिए दुआएं मांगी हैं. उन्होंने अपनी सरकार से अपील की है कि भारत को ऑक्सीजन की सप्लाई कराने में मदद करें, साथ ही उन्होंने अपने मुल्क के लोगों से भी भारत के लिए दुआएं करने को कहा है.



शोएब अख्तर (Shoaib Akhtar) ने ट्विटर पर कहा, 'हिंदुस्तान कोविड-19 (COVID-19) से जद्दोजहद कर रहा है. ग्लोबल सपोर्ट की जरूरत है. हेल्थकेयर सिस्टम क्रैश कर रहा है, ये महामारी है और हमलोग एकसाथ है. एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए'

Prayers with people of India. I hope things come in control soon & their government is able to handle the crisis better. We are all in it together. #IndiaNeedsOxygen #IndiaFightsCOVID19 #oneworld

— Shoaib Akhtar (@shoaib100mph) April 23, 2021