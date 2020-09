Delhi Capitals की जर्सी कोरोना वॉरियर्स को होगी समर्पित, जर्सी पर लिखा होगा ये संदेश

नई दिल्ली: आईपीएल (IPL) की टीम दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) ने कहा है कि वो यूएई में टूर्नामेंट के दौरान जो जर्सी पहनेंगे उस पर ‘थैंक्यू कोविड वॉरियर्स’ (Thank You COVID Warriors) लिखा होगा जो कोरोना वायरस महामारी के बीच काम पर डटे कोरोना योद्धाओं के जज्बे को उनका सलाम होगा. आईपीएल की शुरुआत आज चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच पहले मैच से होगी.

दिल्ली टीम ने एक बयान में कहा, ‘दिल्ली कैपिटल्स की आधिकारिक मैच जर्सी पर ‘थैंक्यू कोविड वॉरियर्स’ लिखा होगा और पूरे सीजन में टीम यही जर्सी पहनेगी.’ दिल्ली कैपिटल्स के सीनियर तेज गेंदबाज इशांत शर्मा, स्पिनर अमित मिश्रा और सहायक कोच मोहम्मद कैफ ने वर्चुअल मीट में कुछ कोरोना योद्धाओं से बात भी की जिनमें डॉक्टर और पुलिस अधिकारी शामिल थे.

