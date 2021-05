IPL 2021: KKR के Sheldon Jackson पर टूटा दुखों का पहाड़, कोरोना से घर के सदस्य की मौत

नई दिल्ली: कोरोना वायरस (Corona Virus) के चलते पूरा देश बड़ी परेशानी का सामना कर रहा है. भारत में रोज 3 लाख से ज्यादा लोग इस महामारी से संक्रमित हो रहे हैं. जबकि रोज हजारों लोग इसके चलते अपनी जान भी गंवा रहे हैं. इसी बीच क्रिकेट जगत से भी एक बुरी खबर सामने आई है.

घरेलू क्रिकेट के शीर्ष खिलाड़ियों मे से एक और इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की तरफ से खेल रहे शेल्डन जैक्सन (Sheldon Jackson) के परिवार के एक सदस्य ने कोरोना वायरस के चलते अपनी जान गंवा दी है. दरअसल जैक्सन की आंटी का कोविड-19 के कारण सोमवार को निधन हो गया.

जैक्सन (Sheldon Jackson) ने ट्वीट किया, ‘आज शाम मेरी आंटी का निधन हो गया. जब मुझे इस सीजन में केकेआर के लिए चुना गया तो वह सबसे अधिक खुश थीं और इसलिए मैं टीम के साथ बना रहूंगा. मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस मुश्किल घड़ी में हमारी मदद की और उन्हें बचाने की कोशिश की. ईश्वर सबका साथ दे. आंटी की आत्मा को शांति मिले.’ बता दें कि ये 34 वर्षीय बल्लेबाज लंबे समय तक सौराष्ट्र की तरफ से खेलता रहा लेकिन पिछले सीजन में वो पुडुचेरी की टीम से जुड़ गये थे. जैक्सन (Sheldon Jackson) ने कुछ ही दिन पहले अपनी बीमार आंटी के लिए भावनगर में आईसीयू में व्यवस्था करने के लिए मदद मांगी थी.

I have lost my aunt this evening. She was the happiest when i got picked by kkr this season, and so i will continue with the team

I thank everyone who offered us help in the darkest hour, in every possible way, to try and save her. May God be with everyone, may she rest in peace

— Sheldon Jackson (@ShelJackson27) May 3, 2021