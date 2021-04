IPL 2021 MI vs RR: Kieron Pollard का फनी अंदाज, Helmet पर लगी Bouncer, तो किया ये मजेदार इशारा

नई दिल्ली: मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स (MI vs RR) के बीच खेला गया आईपीएल 2021 (IPL 2021) के 24वें मुकाबले में रोहित शर्मा एंड कंपनी ने 7 विकेट से जीत हासिल की. इस मैच के दौरान मुंबई के बल्लेबाज किरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) दर्शकों को गुदगुदाते हुए नजर आए

मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) की पारी के दौरान जब राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) की तरफ से क्रिस मौरिस (Chris Morris) 18वां ओवर फेंक रहे थे तब एक बाउंसर गेंद किरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) के हेलमेट से टकराई और बाउंड्री की तरफ 4 रन के लिए चली गई. इतना ही नहीं जब पोलार्ड ने देखा कि गेंद बाउंड्री की तरफ जा रही है तो वो बॉल को धक्का लगाने का इशारा करने लगे.

Pollard - the most entertaining player of IPL pic.twitter.com/vycT4nSIUp

मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के बल्लेबाज किरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) का ये फनी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. फैंस इसको काफी लाइक और शेयर कर रहे हैं. कई लोगों ये कह रहे हैं कि पोलार्ड का हाथ इतना दमदार है कि वो दूर से ही बॉल को बाउंड्री पार भेजने के लिए काफी है.

#MIvsRR Pollard is so powerful that his hand gestures are sending the ball to the boundary.... pic.twitter.com/CSQiXVPhB5

Pollard is one of the Most entertaining guys in the IPL.

His Reactions are just Hilarious #Pollard #MIvsRR #RRvsMI pic.twitter.com/AENlrHgdfb

