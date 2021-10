IPL 2021 MI vs RR LIVE: मुंबई इंडियंस ने जीता टॉस, राजस्थान रॉयल्स की पहले बल्लेबाजी

नई दिल्ली: आईपीएल 2021 (IPL 2021) का 51वां मुकाबला आज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और संजू सैमसन (Sanju Samson) की राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) के बीच खेला जाएगा.

मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने टॉस जीता और राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) को पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाया. देखना होगा कि 'हिटमैन' का ये फैसला उनके फेवर में जाता है या नहीं.

Toss Update from Sharjah @mipaltan have won the toss & elected to bowl against @rajasthanroyals . #VIVOIPL #RRvMI

मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने आईपीएल 2021 (IPL 2021) में अब तक 12 में से 5 मुकाबले जीते हैं और वो 10 अंकों के साथ प्वाइंट्स टेबल में 7वें नंबर पर है. वहीं राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) ने भी 12 में से 5 मैचों में जीत दर्ज की है और वो टेबल में छठे नंबर पर है. इन दोनों को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आज का मुकाबला जीतना जरूरी है.

With a win over #CSK in Match 50 of the #VIVOIPL , @DelhiCapitals registered their 1⃣0⃣th win of the season & moved to the top of the Points Table #DCvCSK pic.twitter.com/lgh6V2a5nc

मुंबई इंडियंस की प्लेइंग XI: ईशान किशन (विकेटकीपर), रोहित शर्मा (कप्तान), किरोन पोलार्ड, सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांड्या, जिमी नीशम, जयंत यादव, सौरभ तिवारी, नाथन कूल्टर नाइल, ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह.

राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग XI: ईविन लुईस, यशस्वी जायसवाल, संजू सैमसन (कप्तान और विकेटकीपर), शिवम दुबे, ग्लेन फिलिप्स, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, कुलदीप यादव, मुस्तफिजुर रहमान, चेतन सकारिया और श्रेयस गोपाल.

