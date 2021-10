IPL 2021 SRH vs MI LIVE: हैदराबाद के खिलाफ आज मुंबई की अग्निपरीक्षा, थोड़ी देर में होगा टॉस

नई दिल्ली: आईपीएल 2021 (IPL 2021) का अहम मुकाबला अब से थोड़ी देर बाद केन विलियमसन (Kane Williamson) की टीम सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) और रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के बीच खेला जाएगा. थोड़ी देर मे दोनों कप्तान टॉस के लिए मैदान में आएंगे.

मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने 13 में से 6 मुकाबले जीते हैं और वो आईपीएल 2021 (IPL 2021) के प्वाइंट्स टेबल में छठे नंबर पर हैं. वहीं सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) ने 13 में से महज 3 मैचों में फतह हासिल की है और वो टेबल में 6 अंकों के साथ सबसे निचले पायदान पर है.

सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) और मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के बीच आईपीएल इतिहास में अब तक कुल 17 मुकाबले खेले गए हैं जिसमें मुंबई ने 9 बार जीत हासिल की है और वहीं हैदराबाद ने 8 मैच अपने नाम किए हैं.

Hello & welcome from Abu Dhabi for Match 5⃣5⃣ of the #VIVOIPL

It's Kane Williamson's @SunRisers who take on the @ImRo45-led @mipaltan in what promises to be a cracking contest. #SRHvMI

Which team are you rooting for tonight pic.twitter.com/WTbFpnfvB6

— IndianPremierLeague (@IPL) October 8, 2021