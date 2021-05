National Crush Rashmika Mandanna की फेवरेट IPL टीम कौन सी है? एक्ट्रेस ने इशारों-इशारों में दिया जवाब

नई दिल्ली: आईपीएल 2021 (IPL 2021) को लेकर क्रिकेट फैंस का उत्साह जोरों पर है. हालांकि फिल्मी सितारे भी इस टूर्नामेंट को लेकर उतने ही बेकरार रहते हैं जितने कि आम दर्शक. साउथ इंडिया की फेमस एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) भी एक ऐसी टीम की फैन है जिसके करोड़ो चाहने वाले हैं.

25 साल की रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) दक्षिण भारत के अलावा उत्तर भारत में भी काफी लोकप्रिय हैं. रश्मिका ने कन्नड़, तमिल और तेलुगू फिल्मों में काम किया है. रश्मिका ने 2018 में फिल्म Chalo से तेलुगू सिनेमा में डेब्यू किया था. 'सुल्तान' उनकी पहली तमिल फिल्म है. अब तक रश्मिका की 10 से ज्यादा फिल्में ही रिलीज हुई हैं. रश्मिका ने फिल्मों की कामयाबी और टैलेंट के बलबूते लोगों के दिलों में अपनी खास जगह बना ली है.

रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) ने जब इंस्टाग्राम लाइव सेशन (Instagram Live Session) तब उनके एक फैन ने पूछा कि उनकी फेवरेट आईपीएल टीम कौन सी है. एक्ट्रेस ने कन्नड़ (Kannada) भाषा में जवाब देते हुए कहा, 'ई साला कप नमदे', जिसका मतलब है, 'इस साल कप हमारा होगा.' फैंस समझ गए कि रश्मिका आरसीबी (RCB) टीम की बात कर रही हैं.

रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) के इस जवाब से आरसीबी (RCB) फैंस गदगद हो गए हैं. विराट कोहली (Virat Kohli) की टीम के दीवाने अब इस एक्ट्रेस को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं. ट्विटर पर मीम्स की बाढ़ आ गई है. कई फैंस ने रश्मिका से गुजारिश की है कि वो आरसीबी की जर्सी में सामने आएं.

@iamRashmika mam, We as your fans want to see you in RCB Jersey, Mam plz plzAs in the live stream yesterday u said that your fav team is RCBMam plz keep our humble request, love you#rcb #RashmikaMandanna #ViratKohli #AbdeVilliers #IPL2021

— Sujit Kumar Sarkar (@sujit004) April 27, 2021