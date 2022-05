IPL 2022 में कातिलाना बॉलिंग से गदर मचा रहा ये तेज गेंदबाज, फैंस ने बताया दूसरा 'जहीर खान'

IPL 2022: लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) का एक तेज गेंदबाज इन दिनों अपनी कातिलाना बॉलिंग से जमकर गदर मचा रहा है. बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी इस गेंदबाज के सामने पस्त नजर आ रहा है. अब इस तेज गेंदबाज की तुलना भारत के महान तेज गेंदबाज जहीर खान के साथ भी की जा रही है.

IPL के इस सीजन में भारत को एक से बढ़कर एक बेहतरीन तेज गेंदबाज मिले हैं, जो जल्द ही टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की कर सकते हैं. मोहसिन खान का नाम इन दिनों खूब चर्चा में है. मोहसिन खान IPL के इस सीजन में जिस तरह से गेंदबाजी कर रहे हैं, उसे देखते हुए लगता है कि वह जल्द ही टीम इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में खेल सकते हैं.

23 साल के तेज गेंदबाज मोहसिन खान ने बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) को 2 रन से रोमांचक जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. मोहसिन खान ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ 4 ओवर में 20 देकर 3 विकेट झटके. मोहसिन खान का इकॉनमी रेट इस दौरान 5.00 का रहा है.

मोहसिन खान ने अपने इस बेहतरीन बॉलिंग स्पेल के दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खतरनाक बल्लेबाज आंद्रे रसेल को आउट कर मैच का नतीजा पलट दिया. आंद्रे रसेल लखनऊ सुपर जायंट्स (LSG) से मैच छीनने का दम रखते थे, लेकिन मोहसिन खान ने उन्हें सिर्फ 5 रन के निजी स्कोर पर आउट कर दिया. सोशल मीडिया पर फैंस मोहसिन खान को अगला जहीर खान बता रहे हैं.

Mohsin Khan will be the next Zaheer Khan for Indian cricket #IPL2022

India badly need an left arm pacer and this guy clocks 150km/h consistently

— Pravi (@P_R_A_Ve_e_n) May 18, 2022