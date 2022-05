IPL 2022: Live मैच में हार्दिक पांड्या के साथ घटी ये अजीब घटना, वाइफ का इशारा- ये क्या हुआ?

Hardik Pandya: गुजरात टाइटंस (GT) की टीम को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के खिलाफ गुरुवार को खेले गए IPL मैच में 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. इस मैच में गुजरात टाइटंस (GT) के कप्तान हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के साथ एक अजीब घटना घट गई, जिसके बाद उनकी वाइफ नताशा स्टेनकोविक (Natasa Stankovic) ने भी गजब का रिएक्शन दिया है.

दरअसल, गुजरात टाइटंस (GT) की पारी के 10वें ओवर में हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) क्रीज पर मौजूद थे और उनके सामने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल गेंदबाजी कर रहे थे. 10वें ओवर की आखिरी गेंद पर शॉट खेलने के दौरान हार्दिक पांड्या के हाथ से बल्ला छूट गया और स्क्वेयर लेग अंपायर के पास जाकर गिरा.

हार्दिक पांड्या के साथ जब ऐसा हुआ तो स्टेडियम में बैठी उनकी पत्नी नताशा स्टेनकोविक (Natasa Stankovic) हैरान रह गईं. नताशा स्टेनकोविक (Natasa Stankovic) ने फिर चौंकाने वाला रिएक्शन देते हुए इशारों ही इशारों में कहा कि ये क्या हुआ?

This was scary and hilarious at the same time clearly. Yes we’re amused @Natasa_Official@hardikpandya7 #IPL2022 #RCBvGT pic.twitter.com/evUwhrHUSv

— Reema Malhotra (@ReemaMalhotra8) May 19, 2022