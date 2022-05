IPL 2022 Qualifier: क्वालीफायर में आए और चले गए कोहली, भड़के हुए RCB फैन बोले- तुम सिर्फ Ad ही बनाओ

IPL 2022 Qualifier RCB vs RR: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आज राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आईपीएल 2022 के दूसरे क्वालीफायर में भिड़ रही है. इस मैच में आरसीबी की टीम पहले बल्लेबाजी करने उतरी. फैंस को उम्मीद थी कि कप्तान फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली आरसीबी को अच्छी शुरुआत देंगे. लेकिन ऐसा हुआ नहीं और दोनों बल्लेबाज फ्लॉप रहे. वहीं विराट को तो सोशल मीडिया पर खराब बल्लेबाजी के लिए जमकर ट्रोल किया जा रहा है.

विराट कोहली राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ क्वालीफायर में बुरी तरह फ्लॉप रहे. विराट ने पहले ओवर में शानदार छक्का लगाया. लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा के दूसरे ओवर में ये खिलाड़ी सिर्फ 7 बनाकर आउट हो गया. विराट की खराब बल्लेबाजी के चलते आरसीबी की टीम भी छोटे स्कोर पर सिमट गई. आरसीबी इस मैच में 8 विकेट खोकर सिर्फ 158 रन बना पाई.

अपनी इस खराब पारी के चलते विराट कोहली सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रहे हैं. विराट को आरसीबी के फैंस ट्विटर पर खूब खरी खोटी सुना रहे हैं. वहीं एक यूजर ने तो ये तक लिख दिया कि विराट सिर्फ AD बनाएं तो ज्यादा बेहतर है. विराट का प्रदर्शन इस पूरे ही सीजन में खराब रहा है और वो 16 मैचों में 341 रन ही बना पाए हैं.

Virat Kohli is a laughing stock now. How many times he can fail? Isn’t he ashamed of what he’s doing in the middle?

— Kuldeep Sisodia (@Kuldeeps_) May 27, 2022