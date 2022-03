IPL 2022: पहली बार लोगों के गुस्से का शिकार हुए जडेजा! इस प्लेयर का करियर खत्म करने के लगे आरोप

नई दिल्ली: रवींद्र जडेजा को हाल ही में सीएसके का नया कप्तान नियुक्त किया गया है. जडेजा ने महेंद्र सिंह धोनी की जगह टीम की कमान संभाली. जडेजा की कप्तानी का सफर अच्छी तरह शुरू नहीं हुआ और सीएसके को पहले ही मैच में हार का सामना करना पड़ा. ऐसे में दूसरे ही मैच में जडेजा टीम में तीन बदलाव करके उतरे. अपने इस फैसले के लिए जडेजा को लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा है. जडेजा के ऊपर एक खिलाड़ी का करियर खत्म करने के आरोप लगे हैं.

रवींद्र जडेजा पहली बार सोशल मीडिया पर बुरी तरह ट्रोल हो रहे हैं. जडेजा ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ तीन बदलाव किए. जिनमें सबसे बड़ा नाम दिग्गज ओपनिंग बल्लेबाज डेवोन कॉनवे का था. कॉन्वे एक सीनियर बल्लेबाज हैं और उनका टीम से ड्रॉप होना काफी हैरानी की बात है. सीएसके के लिए दूसरे मैच में ओपनिंग करने ऋतुराज गायकवाड़ और रोबिन उथप्पा आए. लेकिन कॉन्वे को बाहर करने के लिए लोगों के निशाने पर जडेजा आ गए.

डेवोन कॉनवे बिल्कुल अपनी लय में नजर नहीं आ रहे थे. उनके बल्ले से रन निकलना मुश्किल हो गया था. वह रन बनाना तो दूर क्रीज पर टिक ही नहीं पा रहे थे. सीएसके को अपने पहले मैच में केकेआर के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. इस मैच में कॉनवे का बल्ला खामोश रहा था. जब उनके ऊपर रन बनाने की जिम्मेदारी थी, तब वह आउट होकर पवेलियन लौट गए. केकेआर के खिलाफ मैच में कॉनवे ने 8 गेंदों में 3 रन बनाए थे और वह सीएसके की हार में बड़ा कारण बने थे.

जडेजा ने दूसरे मैच में तीन अहम बदलाव किए. जडेजा ने दूसरे मैच में मोईन अली, ड्वेन प्रिटोरियस और मुकेश चौधरी को टीम में शामिल किया गया. पहले मैच में हार के बाद इतने बदलाव देखकर फैंस हैरान रह गए. फैंस पूछ रहे हैं कि जब कॉन्वे को एक मैच के बाद ड्रॉप ही करना था तो इतनी हाइप क्यों बनाई. वहीं कई फैंस का मानना है कि कॉन्वे अगले माइकल हसी बनने वाले थे इसलिए उन्हें ड्रॉप किया गया.

You hyped Devon Conway so much and just ended his ipl career with one match

— Tyler Reddy (@RCT_Cult) March 31, 2022