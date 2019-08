IPL: बेंगलुरू की टीम से जुड़ा न्यूजीलैंड का पूर्व कोच, रवि शास्त्री से ली थी टक्कर

मैसुर: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की फ्रेंचाइजी टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (आरसीबी) ने माइक हेसन (Mike Hesson) को डायरेक्टर क्रिकेट ऑपरेशन्स नियुक्त किया है. उनके अलावा साइमन कैटिच मुख्य कोच के रूप में शामिल किये गए है. माइक हेसन इससे पहले आईपीएल फ्रेंचाइजी टीम किंग्स इलेवन पंजाब के कोच रह चुके हैं हाल ही में उन्होंने अपना पद छोड़ा था. हेसन ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वह भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच न बन पाने के मामले से आगे बढ़ चुके हैं. हेसन ने भारतीय टीम का कोच बनने के लिए भी आवेदन किया था जिस पद पर एक बार फिर रवि शास्त्री की नियुक्ति हुई है.

रवि शास्त्री को शुभकामनाएं

हेसन ने कर्नाटका प्रीमियर लीग (केपीएल) से इतर कहा, "मैं इस पूरी प्रक्रिया से गुजरा और मैं इस प्रक्रिया से खुश हू. मैं रवि और उनकी टीम को अपनी शुभकामनाएं देता हूं." उन्होंने कहा, "एक कोच के रूप में, आपको हमेशा केवल एक कोच के रूप में ही जाना जाता है. हालाकि, किसी भी कोचिंग समूह के भीतर, आपको खेलने के अनुभव की आवश्यकता होती है। यह कई कोचों का समन्वय होता है."

क्या कहा माइक हेसन ने

बेंगलोर के साथ जुड़ने पर अपनी नई जिम्मेदारी को लेकर हेसन ने कहा, "पहले एक दो महीने तो लोगों को जानने में ही लग रहे हैं कि क्या करना है और क्या नहीं. दूर से चीजों को जानना एक अलग बात है और पूरी तरह से टीम के साथ मिल जाना दूसरी बात. हम थोड़ा इंजतार करेंगे और देखेंगे कि चीजें कैसी घटती हैं." हेसन ने साथ ही कहा कि केपीएल के माध्यम से बेंगलुरू टीम के लिए प्रतिभाएं तलाशना चाहते हैं. उन्होंने कहा, "यहां पर कुछ प्रतिभाओं को देखने का मौका है. यहां पर कुछ प्रतिभाएं हैं और हम इस सप्ताह के आखिर में टीम मैनेजमेंट के साथ एक बैठक करने वाले हैं."

