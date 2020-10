IPL 2020: एक कान से बहरा है आरसीबी का ये बर्थडे बॉय, करता है जोरदार गेंदबाजी

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 13वें सीजन में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challangers Banglore) के प्रदर्शन ने सभी को हैरान किया है. आरसीबी ने इस सीजन में बेहतरीन खेल दिखाया है. इस खेल में जहां उसके बल्लेबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन का योगदान रहा है. वहीं एक युवा ने अपनी कंजूसी भरी गेंदबाजी से अहम भूमिका निभाई है. ये गेंदबाज रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर (Washington Sundar), जिन्होंने सोमवार को अपना 21वां जन्मदिन मनाया है. अपने बर्थडे के दिन सुंदर अपनी टीम को दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के खिलाफ जीत तो नहीं दिला सके, लेकिन गेंद और बल्ले, दोनों से उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपनी तरफ से पूरी कोशिश जरूर की. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेहद टेलेंटेड माना जाने वाला ये युवा क्रिकेटर जन्म से ही एक कान से पूरी तरह बहरा है.

Wishing you a very very Happy Birthday @Sundarwashi5

4 साल की उम्र में पता चली थी समस्या

दरअसल सुंदर को अपने एक कान से कम सुनने की समस्या के बारे में नहीं पता था और न ही उनके माता-पिता ही इस बात को समझ पाए. लेकिन 4 साल की उम्र में सुंदर को एक कान से नहीं सुनने की बात समझ में आई तो उन्होंने अपने माता-पिता को इस बात की जानकारी दी. इसके बाद उन्हें बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स को दिखाया गया, लेकिन उनकी सुनने की शक्ति वापस नहीं आई. हालांकि सुंदर के माता-पिता ने उन्हें कभी इस कमी का अहसास नहीं होने दिया और सुंदर ने भी कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया और खेल के मैदान पर एक के बाद एक पायदान चढ़ते गए.

Today in 1999 Washington Sundar was born.

Being deaf with one ear did not come in the way of his cricket.

As a right-arm off-break he played ODI & T20I for India.@mohanstatsman @cricketaakash OnThisDay @Sundarwashi5

— Dilip Singh (@Statsdilip) October 5, 2020