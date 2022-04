Ashwin Wife Prithi: अश्विन की वाइफ प्रीति ने जीता दिल, Rohit Sharma के OUT होने पर रितिका के साथ किया ये काम

Prithi Narayanan hug wife of rohit sharma ritika Sajdeh: IPL 2022 बहुत ही शानदार अंदाज में खेला जा रहा है. दर्शकों को रोज ही आईपीएल में रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं. मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) को 5 विकेट से हराकर मौजूदा सीजन में अपनी जीत दर्ज की. इस मैच में कई रोमांचक पल देखने को मिले, लेकिन खास क्षण वो रहा जब रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) की पत्नी प्रीति नारायण ने रोहित शर्मा की पत्नी रितिका सजदेह को गले लगा लिया.

राजस्थान रॉयल्स के लिए पारी का तीसरा ओवर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने किया. इस ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित बड़ा शॉट लगाना चाहते थे, लेकिन डेरिल मिचेल ने उनका शानदार कैच पकड़ा और रोहित शर्मा सिर्फ 2 रन ही बनाकर आउट हो गए. रोहित शर्मा बहुत ही खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं. इसी वजह से स्टेडियम में बैठी उनकी पत्नी रितिका सजदेह (Ritika Sajdeh) उदास हो गईं. तब अश्विन की वाइफ प्रीति नारायण (Prithi Narayanan) से ये देखा नहीं गया और रितिका के पास जाकर उन्हें गले लगा लिया. अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. प्रीति की लोग सोशल मीडिया पर तारीफ कर रहे हैं.

Haha after all we are all indian @ashwinravi99 wife went to hug @ImRo45 wife,while @Jaspritbumrah93 wife enjoying it,this is ipl, happy birthday hitman#bumrah #ashwin #rohit #MIvsRR #RRvsMi pic.twitter.com/pqVzPP0q0A

— Hari Krish (@HariKrish_D95) April 30, 2022