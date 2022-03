KKR के इस विकेटकीपर के फैन हुए सचिन तेंदुलकर, बिजली की रफ्तार से करता है स्टंपिंग

नई दिल्ली: आईपीएल 2022 का पहला मैच चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) और कोलकाता नाइट राइडर्स ( Kolkata Knight Riders) के बीच खेला गया. केकेआर ने सीएसके को 6 विकेट से हराकर टूर्नामेंट का आगाज जीत के साथ किया. मुकाबला केकेआर ने जीता और दिल जीतने का काम केकेआर के विकेटकीपर शेल्डन जैक्सन ने किया. एक तरफ विकेटकीपर बल्लेबाज एमएस धोनी के बल्ले से विस्फोटक पारी देखने को मिली तो दूसरी तरफ विकेटकीपर शेल्डन जैक्सन ने अपनी स्टंपिंग से सभी का ध्यान अपनी ओर खिचा.

विकेटकीपर बल्लेबाज शेल्डन जैक्सन घरेलू क्रिकेट में सौराष्ट्र के लिए खेलते हैं. पहले मैच में विकेट के पीछे शेल्डन जैक्सन की फुर्ती ने उथप्पा को पवेलियन भेज दिया. मैच के दौरान जैक्सन ने रॉबिन उथप्पा को बिजली की रफ्तार से स्टंप आउट किया था जिसके बाद उनकी तुलना सीएसके के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से होने लगी है. शेल्डन जैक्सन चेन्नई के खिलाफ मुकाबले में अपने शानदार प्रदर्शन की बदौलत एक चर्चा का विषय बने हुए हैं. 35 वर्षीय शेल्डन जैक्सन गुजरात के भावनगर से हैं और 5 साल बाद आईपीएल में वापसी की है.

Sheldon Jackson stump was amazing! He reminds me of Dhoni #IPL pic.twitter.com/mhgt489HYJ

जैक्सन ने उथप्पा को वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर स्टंप आउट किया. चेन्नई को दो झटके लग चुके थे, लेकिन रोबिन उथप्पा एक तरफ क्रीज पर टिके थे. उथप्पा जिस समय आउट हुए उस समय सीएसके का स्कोर 49 रन था. उथप्पा 21 गेंदों पर दो चौके और दो छक्के लगाकर आउट हुए. शेल्डन जैक्सन की शानदार स्टंपिंग देखकर महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी अपने आप को रोक नहीं सके और सोशल मीडिया पर जैक्सन की जमकर तारीफ की. तेंदुलकर ने ट्वीट करते हुए लिखा,'क्या शानदार स्टंपिंग है. शेल्डन जैक्सन की इस स्टंपिंग ने मुझे एमएस धोनी की याद दिला दी है.'

That was an outstanding stumping. @ShelJackson27’s speed reminded me of @msdhoni.

Lightning fast!! #CSKvKKR

— Sachin Tendulkar March 26, 2022