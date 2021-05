IPL 2021: भारत छोड़ने पर बेहद Emotional हो गए Simon Doull, ट्विटर पर लिखा दिल छूने वाला मैसेज

नई दिल्ली: भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus) के बढ़ते मामलों का प्रभाव आईपीएल 2021 (IPL 2021) पर भी देखने को मिला जब बायो-बबल में कई कोविड-19 मामले सामने आए. ऐसे में बीसीसीआई (BCCI) ने तत्काल प्रभाव से लीग को निलंबित कर दिया. आईपीएल में अलग-अलग टीमों के कुछ खिलाड़ियों के कोरोना से संक्रमित हो जाने के बाद ये फैसला लिया गया.

भारत की स्थिति इस वक्त भयानक है. ऐसे में न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर साइमन डुल (Simon Doull) ने भारत के लोगों के लिए एक बेहद भावुक पोस्‍ट किया है.

आईपीएल 2021 (IPL 2021) का न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर साइमन डुल (Simon Doull) हिस्सा थे. साइमन आईपीएल की कमेंट्री पैनल में शामिल थे. आईपीएल के स्थगित होने के बाद साइमन डुल अपने देश लौट चुके हैं.

न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर ने ट्विटर के जरिए भारतीयों से इस कड़े समय में सुरक्षित रहने की अपील की.

Dear India, You have given me so much over so many years and I am sorry to be leaving you in such trying times. To those who are suffering my heart go’s out to you and your families. Please do what you can to stay safe. Until next time take care. #india #cricket #love

— Simon Doull (@Sdoull) May 5, 2021