IPL में खराब अंपायरिंग पर छिड़ा विवाद! एक नतीजे ने बदली पूरे मैच की तस्वीर

नई दिल्ली: आईपीएल 2022 का 5वां मैच सनराइजर्स हैदराबाद और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया. इस मैच में बहुत कुछ देखने को मिला. गेंदबाजों की घातक गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी तक ये मैच फुल एंटरटेनमेंट से भरा रहा, इस मैच में कई रिकॉर्ड्स भी बने. लेकिन सोशल मीडिया पर इस मैच को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ गई है और सवालों के घेरों में मैच के थर्ड-अंपायर हैं. इस मुकाबले में केएन अनंत पद्मनाभन थर्ड-अंपायरिंग कर रहे थे.

इस मुकाबले में हैदराबाद के कप्तान केन विलियमसन जिस तरह से आउट हुए उसको लेकर सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं. मैच में रनों का पीछा करने उतरी हैदराबाद की शुरुआत अच्छी नहीं रही. केन महज 2 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए. दरअसल,प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरे ओवर की चौथी बॉल जब डाली तब केन के बल्ले से किनारा लेकर बॉल सीधा संजू सैमसन के हाथ में गई. संजू से कैच छूट गया, लेकिन स्लिप में खड़े पड्डिकल ने उसे तुरंत लपक लिया. ऐसे में ग्राउंड अंपायर ने इस फैसले को थर्ड अंपायर के पास भेजा. पहले फ्रेम में ऐसा लग रहा था कि बॉल ग्राउंड को टच कर गई है लेकिन थर्ड अंपायर द्वारा कुछ देर तक इस कैच को देखा गया उसके बाद इसे आउट करार दिया गया. यही वजह रही कि सोशल मीडिया पर आउट या नॉटआउट को लेकर अलग ही बहस शुरू हो गई.

How this is OUT Horrible decision by Umpire K Ananthapadmanabhan. Another umpiring blunder in #IPL #IPL2022 #Williamson #SunrisersHyderabad #SRH #SRHvRR #Pune #SanjuSamson pic.twitter.com/5dlxq38fCO

If you ever feel sad about your day, just think about Kane Williamson who was given out on this drop catch. umpires doing their work with 3D glasses pic.twitter.com/x1IaOMBd5a

— Akshat (@AkshatOM10) March 29, 2022