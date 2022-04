Yuzvendra Chahal Hat Trick: अकेले ही KKR के लिए काल बने चहल, हैट्रिक लेकर मचाया गदर

Yuzvendra Chahal Hat Trick: भारतीय लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) सोमवार को IPL मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की टीम के लिए अकेले ही काल बन गए. राजस्थान रॉयल्स (RR) के लिए युजवेंद्र चहल ने इस मैच में गदर मचाते हुए अपने IPL करियर की पहली हैट्रिक (Hat Trick) ले ली.

अकेले ही KKR के लिए काल बने चहल

एक समय मैच राजस्थान रॉयल्स के हाथ से फिसल रहा था, लेकिन युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) ने KKR की पारी के 17वें ओवर में पूरी बाजी ही पलट दी. युजवेंद्र चहल ने 17वें ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के 4 बल्लेबाजों को आउट कर राजस्थान रॉयल्स की जीत पक्की कर दी.

चहल ने ली IPL करियर की पहली हैट्रिक

युजवेंद्र चहल ने इस दौरान अपने IPL करियर की पहली हैट्रिक (Hat Trick) भी ले ली. इस मैच में KKR की पारी के 17वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने अपनी हैट्रिक में श्रेयस अय्यर, शिवम मावी और पैट कमिंस को चलता किया. श्रेयस अय्यर LBW आउट हुए, जबकि मावी रियान पराग के हाथों कैच आउट हुए. पैट कमिंस का कैच विकेट के पीछे संजू सैमसन ने पकड़ा.

The first hat-trick and a fifer of IPL 2022. What a spell by Yuzvendra Chahal. #RRvKKR #yuzichahalpic.twitter.com/XQtS0iHK6c

— Bunny Gamccha !! (@itzDeviL07) April 18, 2022