ISL-6: मुंबई को हराकर टॉप पर आई गोवा, गोल अंतर से नॉर्थईस्ट युनाइटेड को पछाड़ा

मुंबई: एफसी गोवा ने इंडियन सुपर लीग (Indian Super League) के छठे सीजन में मेजबान मुंबई सिटी एफसी को हरा दिया. मुंबई फुटबाल एरेना में खेले गए इस मैच में गोवा ने 4-2 से जीत दर्ज कर अंकतालिका में पहला स्थान हासिल कर लिया है. इस जीत से गोवा के चार मैचों में दो जीत और दो ड्रॉ के साथ आठ अंक हो गए हैं. वह अब पहले स्थान पर आ गई है.

गोल अंतर ने पहुंचाया गोवा को टॉप पर

दूसरे स्थान पर काबिज नॉर्थईस्ट युनाइटेड के भी आठ अंक हैं लेकिन गोवा गोल अंतर के मामले में उसे पीछे छोड़ा है. मुंबई की यह चार मैचों में दूसरी हार है. वह चार अंकों के साथ पांचवें स्थान पर ही बनी हुई है.

मैच का दूसरा हाफ रोमांचक रहा जहां कुल चार गोल हुए. पहले हाफ में गोवा दो गोल करने में सफल रही थी.

पहला गोल गोवा ने किया

गोवा के लिए पहला गोल लैनी रोड्रिगेज ने किया. 27वें मिनट में ब्रेंडन फर्नाडेज ने बॉक्स के अंदर रोड्रिगेज को पास दिया. रोड्रिगेज ने समय लेते हुए क्लीन हिट लगाई और गेंद को नेट में डाल गोवा को 1-0 से आगे कर दिया.अगले चार मिनट में मुंबई के अमिने शेरमिती और मोहम्मद लार्बी ने मुंबई को बराबरी दिलाने की कोशिश तो की जो विफल साबित हुई.

2 गोलों से बढ़त

फेरना कोरोमिनास ने पहले हाफ के इंजुरी टाइम में गोवा के लिए दूसरा गोल कर उसे 2-0 से आगे कर दिया था. ह्यूगो बाउमोस ने सेरिटन को बॉक्स के अंदर पास दिया जिसे सेरिटन ने कोरो तक पहुंचा दिया. यहां कोरो ने मुंबई के खराब डिफेंस का फायदा उठाया और गोवा को 2-0 से आगे कर दिया.

मुबई का पहला गोल और फिर बराबरी

मेजबान पीछे रहने वाली नहीं थी. वो जानती थी कि उसके पास मैच में वापसी करने के लिए पूरे 45 मिनट हैं. उसने दूसरे हाफ के शुरुआती 10 मिनट में ही दो गोल कर गोवा को निराशा में डाल दिया. 49वें मिनट में सार्थक ने लार्बी के साथ मिलकर मुंबई को बराबरी पर ला दिया. सार्थक के पास गेंद आई जिसे उन्होंने हैडर से नेट में डाला. एक गोल की बढ़त के साथ गोवा अभी भी आगे थी. सौविक चक्रवर्ती ने 55वें मिनट में बॉक्स के बाहर से गोल कर मुंबई को बराबरी पर ला दिया.

Hero of the Match Awards in matches already this #HeroISL season, and today, he's the hero of the day!

Many happy returns on your rd birthday @choudharyfar8! #LetsFootball #TrueLove pic.twitter.com/Nq8NC5eZ2f

— Indian Super League (@IndSuperLeague) November 8, 2019