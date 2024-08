Video Watch: नीरज चोपड़ा का वो 'मॉन्सटर थ्रो' जिसने गाड़ दिया झंडा, देखकर खुश हो जाएगा दिल

Neeraj Chopra Paris Olympics 2024: ओलंपिक खेलों के जेवलिन इवेंट में भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा का दबदबा देखने को मिल रहा है. उन्होंने क्वालीफिकेशन राउंड में ही अपने पहले ही प्रयास में 89.34 मीटर का सीजन बेस्ट थ्रो करके फाइनल में जगह पक्की कर ली. टोक्यो ओलंपिक की तरह ही इस बार भी उन्होंने अपने पहले प्रयास में ही 84 मीटर का क्वालीफिकेशन मार्क पार किया और ग्रुप बी में टॉप पर रहे.

फिटनेस के सवालों पर लगाया विराम

इस शानदार प्रदर्शन ने नीरज चोपड़ा की फिटनेस को लेकर उठ रहे सवालों पर भी विराम लगा दिया. दरअसल, खेलों से पहले उन्होंने बताया था कि वह एडक्टर में थोड़ी समस्या से जूझ रहे हैं. उनका व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 89.94 मीटर है, जो उन्होंने 2022 में किया था. नीरज के थ्रो का वीडियो भारत में ओलंपिक के ऑफिशियल ब्रॉडकास्टर जियो सिनेमा ने अपने एक्स हैंडल पर शेयर किया. इसे भारतीय फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. नीरज के इस थ्रो को देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा.

ONE THROW IS ALL IT TAKES FOR THE CHAMP! #NeerajChopra qualifies for the Javelin final in style

