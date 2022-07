Neeraj Chopra: भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले लगा तगड़ा झटका, नीरज चोपड़ा इस बड़ी वजह से हुए बाहर

Neeraj Chopra: भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले तगड़ा झटका लगा है. स्टार जैवलिन प्लेयर नीरज चोपड़ा चोट की वजह से बाहर हो गए हैं. नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था. वहीं, हाल ही खत्म हुआ वर्ल्ड एथलेक्टिस चैंपियनशिप में उन्होंने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था.

नीरज चोपड़ा हुए बाहर

नीरज चोपड़ा बहुत ही शानदार फॉर्म में चल रहे थे और बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पदक जीतने के बड़े दावेदार थे, लेकिन वह चोट के कारण हिस्सा नहीं ले पाएंगे. आईओए महासचिव राजीव मेहता ने बताया कि वर्ल्ड एथलेक्टिस चैंपियनशिप के फाइनल में चोटिल होने के कारण वह फिट नहीं हैं.

Neeraj Chopra will not take part in #CommonwealthGames2022. He is not fit as he got injured in the finals of World Athletic Championship. He informed us about this: Rajeev Mehta, Secretary General,

(File photo) pic.twitter.com/5QgbMaZHuw

— ANI (@ANI) July 26, 2022