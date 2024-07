Video: ओलंपिक है या सर्कस...अर्जेंटीना के मैच में फैंस ने जमकर काटा बवाल, जान बचाकर भागे लियोनल मेसी के साथी

Paris Olympics 2024 Argentina vs Morocco Football: मैनचेस्टर सिटी के जूलियन अल्वारेज जैसे स्टार से सजी अर्जेंटीना की टीम को पेरिस ओलंपिक में पहले दिन ही बड़ा झटका लगा. एक रोमांचक मुकाबले में मोरक्को ने अर्जेंटीना को 2-1 से हरा दिया. इस मैच में फैंस ने पिच पर आकर बवाल भी किया जिसकी वजह से मैच को दो घंटे के लिए रोकना पड़ा. दिग्गज फुटबॉलर लियोनल मेसी ओलंपिक में भाग नहीं ले रहे हैं. उनके साथियों को किसी तरह जान बचाकर मैदान से भागना पड़ा. पेरिस ओलंपिक के ओपनिंग सेरेमनी का आयोजन 26 जुलाई को होगा. उससे पहले फुटबॉल के 8 मैच निर्धारित किए गए.

मोरक्को ने 2 गोल करके अर्जेंटीना को चौंकाया

मोरक्को के लिए दोनों गोल सूफियान रहीमी ने किए.उन्होंने पहले 45+2 मिनट में और फिर पेनल्टी पर गोल कर अपनी टीम को 2-0 की बढ़त दिला दी. अर्जेंटीना के लिए गियोवानी सिमिओनी ने एक गोल किया लेकिन टीम दूसरे गोल के लिए संघर्ष करती रही. इंजरी टाइम के 16वें मिनट में क्रिस्टियन मेदीना ने 2008 के ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता अर्जेंटीना के लिए बराबरी का गोल कर दिया है.

अर्जेंटीना के खिलाड़ियों पर फेंकी गई बोतलें

मेदीना के गोल के बाद मोरक्को के फैंस स्टेडियम में घुसकर बवाल करने लगे. वह मैच को बराबरी पर देखकर भड़क गए. अर्जेंटीना के खिलाड़ियों पर बोतलें और दूसरी चीजें फेंकीं जिसकी वजह से अफसरों को मैच रोकना पड़ा. बड़ी संख्या में पुलिस वाले मैदान में आ गए. सेंट-एटियेन में हालात सामान्य होने और टीमों के मैदान छोड़ने के बाद पता चला कि मैच पूरा नहीं हुआ है बल्कि रोक दिया गया है.

Moroccan fans invaded the pitch and threw bottles to Argentine players after Argentina's goal. They also set off fireworks near the Argentine bench. pic.twitter.com/qpoxmAJWsL — All About Argentina (@AlbicelesteTalk) July 24, 2024

The moment Argentina's goal was DISALLOWED due to offside. Morocco therefore won the match 2-1 against Argentina... pic.twitter.com/8dVEyRkahA — CentreGoals. (@centregoals) July 24, 2024

2 घंटे बाद खाली स्टेडियम में फिर शुरू हुआ मैच

करीब दो घंटे बाद खाली स्टेडियम में दोनों टीमें फिर से आईं और मैच को स्थानीय समय शाम 7 बजे से फिर से शुरू करने का फैसला किया गया ताकि आखिरी सेकंड खेले जा सकें. मैच फिर से शुरू होने के बाद अर्जेंटीना का बराबरी का गोल ऑफसाइड के कारण रद्द कर दिया गया जिसका मतलब था कि वे ओलंपिक के इतिहास के सबसे अराजक मैचों में से एक में मोरक्को से हार गए.

"Unbelievable " - Lionel Messi on Instagram after the Argentina-Morocco match at the Olympics was restarted and Argentina's goal was taken back for offsides, resulting in a win for Morocco. pic.twitter.com/E1f6iJXBYm — ESPN FC (@ESPNFC) July 24, 2024

मास्चेरानो और मेसी ने की आलोचना

अर्जेंटीना के कोच जेवियर मास्चेरानो ने इसे सर्कस करार दिया. उन्होंने मैच के बाद कहा, ''मैंने अपने जीवन में अब तक का सबसे बड़ा सर्कस देखा है.'' अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी ने अपने इंस्टाग्राम पर लिखा, ''अविश्वसनीय.'' वहीं, दूसरे मैच में स्पेन ने पेरिस के पश्चिमी इलाके में पार्क देस प्रिंस में उज्बेकिस्तान को 1-2 से हराया. स्पेन के लिए मार्क पुबिल और सर्जियो गोमेज ने गोल किए जबकि उज्बेकों के लिए एल्डोर शोमुरोदोव ने एक गोल किया.