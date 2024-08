पेरिस में चक दे इंडिया, हॉकी में स्पेन को हराकर जीता मेडल, पीएम मोदी बोले- याद रखेंगी पीढ़ियां

Indian Team Wins Bronze: भारतीय हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक में इतिहास रच दिया है. भारत ने स्पेन को 2-1 से हराकर पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है. भारत ने पचास साल बाद ओलंपिक में भारत ने लगातार दूसरी बार पदक जीता. इसके साथ ही ओलंपिक में आठ बार की चैम्पियन भारतीय हॉकी टीम का यह 13वां पदक है. भारत के लिए कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने 30वें और 33वें मिनट में गोल दागा. वहीं स्पेन के लिये मार्क मिरालेस ने 18वें मिनट में गोल किया. इस जीत के साथ ही भारतीय हॉकी के अनुभवी गोलकीपर पी आर श्रीजेश ने अंतरराष्ट्रीय हॉकी को अलविदा कह दिया.

A feat that will be cherished for generations to come!

The Indian Hockey team shines bright at the Olympics, bringing home the Bronze Medal! This is even more special because it is their second consecutive Medal at the Olympics.

Their success is a triumph of skill,…

