Ashes: गाबा टेस्ट में इस खिलाड़ी ने छुड़ाए अंग्रेजों के छक्के, जड़ से उखड़ गई 'रूट आर्मी'

ब्रिस्बेन: ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस (Pat Cummins) ने कहा कि गाबा में पहला एशेज टेस्ट जीतने के बाद उन्हें टीम में सभी खिलाड़ियों पर गर्व है. इस दौरान उन्होंने महसूस किया कि टॉस से लेकर मैच के नतीजे तक काफी चीजें टीम के पक्ष में रहीं. ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान के रूप में पैट कमिंस का पहला मैच यादगार रहा, उन्होंने पारी में इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला 5 विकेट लिया.

पैट कमिंस ने मैच के बाद प्रजेंटेशन सेरेमनी में कहा 'सचमुच में मैंने मैच का लुत्फ उठाया. मुझे अपनी टीम पर गर्व हैं. वास्तव में टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया।.गेंदबाजों ने पहले दिन अच्छा प्रदर्शन किया. इसके बाद बल्लेबाजी के क्रम में मार्नस और वार्नर ने एक बड़ी साझेदारी की और ट्रैविस ने जिस तरह से मैच खेला वहां शानदार था। मुझे खुशी है कि हर खिलाड़ी ने टीम में प्रदर्शन किया चाहे वह गेंदबाजी का हो या बल्लेबाजी का.'



पैट कमिंस ने ट्रैविस हेड (Travis Head) की तारीफ करते हुए कहा 'उन्होंने तूफानी पारी खेली और 152 रन बनाए, जिसमें उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' का अवॉर्ड जीता. इसलिए हम उन्हें टीम में चाहते हैं, वो कुछ घंटों में ही खेल का रुख बदल देते हैं, हमने उसे दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के लिए ऐसा करते हुए देखा है. उसका औसत अभी 45 है, वह अभी भी युवा खिलाड़ी है, उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेली है और उम्मीद है कि वह इसी तरह अपने शानदार फार्म में रहें.'

One hundred and fifty! #Ashes pic.twitter.com/jW7RMoC0yn

A knock from the top shelf by Travis Head #Ashes pic.twitter.com/UYg7FcYDZC

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 10, 2021