इंटरनेशनल लेवल पर भारत की 'मर्दानी' Ritu Phogat रचेंगी इतिहास! तगड़े पंच से धमाल मचाने को तैयार

सिंगापुर: वन विमेंस एटमवेट वर्ल्ड ग्रैंड प्रिक्स सेमीफाइनल (ONE Women’s Atomweight World Grand Prix Championship Semifinal) में फिलीपींस (Philippines) की जेनलिन ओल्सिम (Jenelyn Olsim) को हराने के बाद 27 साल की रितु फोगाट (Ritu Phogat) अब 3 दिसंबर को इस टूर्नामेंट में अपनी आखिरी विरोधी का सामना करने के लिए तैयार हैं.

नंबर 4 की एटमवेट रितु फोगाट (Ritu Phogat) का शुक्रवार को वन विमेंस एटमवेट वल्र्ड ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप के फाइनल में पूर्व वन एटमवेट मॉय थाई और थाईलैंड (Thailand) की किकबॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन स्टैम्प फेयरटेक्स (Stamp Fairtex) से भिड़ना तय है. रितु ने इस मैच को लेकर अपनी पूरी योजना बनाई है.

रितु फोगाट (Ritu Phogat) ने कहा, 'मैं बहुत लंबे समय से फाइनल पर ध्यान दे रही हूं और मैंने पिछले 2 सालों से अनगिनत घंटों तक प्रैक्टिस की है. जीत मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा करीब है और मैं इसे पाने की पूरी योजना बना रही हूं.'

रितु फोगाट ने आगे कहा, 'ये मैच असल में मेरे करियर और भारत की प्रतिष्ठा के लिए अहम होने वाला है, क्योंकि भारत में पहले कभी भी कोई महिला एमएमए चैंपियन नहीं बनी है और मेरे पास यह बनने का पूरा मौका है. इसलिए, मैं भारत को गौरवान्वित करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी.'

