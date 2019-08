Rogers Cup: सेरेना विलियम्स को बीच में ही छोड़ना पड़ा फाइनल, एंड्रेस्कू बनीं चैंपियन

मॉन्ट्रियल: अमेरिका की दिग्गज टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स (Serena Williams) को रोजर्स कप के फाइनल में चोट लगने के कारण रिटायर होना पड़ा जिससे वे यह खिताब जीतने से चूक गई. इस वजह से उनकी प्रतिद्वंदी कनाडा की युवा बियान्का एंड्रेस्कू ने यह खिताब हासिल कर लिया. मैच में सेरेना शुरुआत से ही आगे चल रहीं थी, लेकिन 19 मिनट के खेल के बाद उनकी पीठ में दर्द होने लगा और अपनी कुर्सी पर बैठ कर रोने लगीं. इसके बाद उन्हें मैच से रिटायर होने का फैसला करना पड़ा.

पहली बार रोजर्स कप जीता है बियान्का ने

एंड्रेस्कू ने इस साल मार्च में ही इंडियन वेल्स का खिताब जीता था और अपने कंधे की चोट के कारण फ्रेंच ओपन से भी अपना नाम वापस ले लिया था. यह किसी कनाडा खिलाड़ी की पिछले प50 साल में पहली खिताबी जीत है. विलियम्स ने अपने करियर में पांचवीं बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में जगह बनाई है. 23 बार की ग्रैंड स्लैम विजेता फाइनल में अब बिआन्का एंड्रेस्कू से पहले सेट में 3-1 से आगे चल रही थीं.

यह भी पढ़ें: PKL 2019: तेलुगु टाइटंस की 6 मैचों के बाद पहली जीत, गुजरात की लगातार चौथी हार

इससे पहले विलियम्स केवल एक बार इस टूर्नामेंट के फाइनल में हारी थीं. उन्हें 2000 में मार्टिना हिगिस ने हराया था. मैच के बाद सेरेना ने बहते हुए आंसुओं के साथ कहा, “मुझे माफ कीजिए, मैंने कोशिश की लेकिन मैं न कर सकी. यह साल मेरे लिए कठिन था, लेकिन में मैं आगे बढ़ती रहूंगी.

Bianca Andreescu vs. Serena Williams: The Story of the #RC19 Final.

Re-live the stunning conclusion to what was one of our best tournaments ever, featuring the first Canadian champion in 50 years: @Bandreescu_! pic.twitter.com/uEs4ut0EA9

— Rogers Cup (@rogerscup) August 11, 2019