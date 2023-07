SAFF Championship 2023: कुवैत को हराकर भारत ने जीती सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप, नौवीं बार जमाया खिताब पर कब्जा

SAFF Championship 2023 Final Result: भारत ने मंगलवार को खेले गए सैफ फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में कुवैत को हराकर विजेता ट्रॉफी जीत ली. यह उसका नौवां विजेता खिताब था. पेनल्टी शूट आउट तक खिंचे मैच में भारत ने आखिरी पलों में 5-4 से कुवैत की टीम को मात दी. इससे पहले सेमीफाइनल में भी भारत ने लेबनान को पेनल्टी शूटआउट में ही हराकर बाहर किया था.

पेनल्टी शूटआउट में निकला नतीजा

बेंगलुरु में खेले गए सांस रोक देने वाले मुकाबले (Final Result of SAFF Championship 2023) में दोनों टीमें 90 मिनट तक 1-1 के स्कोर से बराबर थीं. इसके बाद दोनों टीमों को एक्सट्रा टाइम दिया गया. लेकिन उसमें भी स्कोर 1-1 ही रहा. बाद में मैच का नतीजा निकालने के लिए पेनल्टी शूटआउट दिया गया. इस राउंड में भारत अपने प्रतिद्वंदी कुवैत पर भारी पड़ गया. उसने 5-4 के अंतर से कांटे की टक्कर वाला खिताबी मुकाबला जीत लिया. इसके साथ ही उसने 9वीं बार सैफ चैंपियनशिप अपने नाम की.

गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू का बड़ा रोल

टूर्नामेंट में भारत और कुवैत की यह दूसरी भिडंत थी. इससे पहले पहले ग्रुप ए में दोनों टीमों के बीच मैच हुआ था, जिसमें मुकाबला 1-1 से ड्रा रहा था. भारत की जीत (Final Result of SAFF Championship 2023) में बड़ा योगदान गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू का रहा, जिसने डाइव लगाकर निर्णायक पेनल्टी बचा ली. इसके साथ ही वह 9वीं बार इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी को अपने नाम करने में कामयाब रहा.

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) July 4, 2023