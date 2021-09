Tokyo Paralympics में भारत को चौथा गोल्ड, बैडमिंटन स्टार Pramod Bhagat ने लहराया तिरंगा

नई दिल्ली: टोक्यो पैरालंपिक (Tokyo Paralympics) में भारत के खाते में चौथा गोल्ड मेडल आ गया है. प्रमोद भगत (Pramod Bhagat) बैडमिंटन मेंस सिंगल्स एसएल3 (Badminton Men's Singles SL3) इवेंट में चैंपियन बने.

World No. Pramod Bhagat overcomes a second set deficit to win 21-14, 21-17 against #GBR 's Daniel Bethell in the #ParaBadminton Men's Singles SL3 Final!

बैडमिंटन को इस साल पहली बार पैरालंपिक गेम्स में शामिल किया गया है. दुनिया के नंबर वन खिलाड़ी प्रमोद भगत (Pramod Bhagat) पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं. भगत ने योयोगी नेशनल स्टेडियम में 45 मिनट तक चले रोमांचक फाइनल में दूसरी सीड के प्लेयर डेनियल बेथेल (Daniel Bethell) को 21-14 21-17 से मात दी.

Here's the moment when Pramod Bhagat scripted history. #Gold medallist in #ParaBadminton 's first ever edition at the #Paralympics #Tokyo2020 pic.twitter.com/DJRYqtldKE

पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने गोल्डन ब्वॉय को मुबारकबाद दी है. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'प्रमोद भगत ने पूरे देश का दिल जीत लिया है, वो चैंपियन हैं. उनकी कामयाबी लाखों लोगों को मोटिवेट करेगी. उन्होंने जबर्दस्त दृढ़ संकल्प दिखाया. उन्हें बैडमिंटन में गोल्ड जीतने की बधाई. उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं.'

Pramod Bhagat has won the hearts of the entire nation. He is a Champion, whose success will motivate millions. He showed remarkable resilience & determination. Congratulations to him for winning the Gold in Badminton. Best wishes to him for his future endeavours. @PramodBhagat83

भारत (India) के ही दूसरे शटलर मनोज सरकार (Manoj Sarkar) ने टोक्यो पैरालंपिक (Tokyo Paralympics) के बैडमिंटन मेंस सिंगल्स क्लास एसएल3 इवेंट (Badminton Men's Singles SL3) में ब्रॉन्ज मेडल (Bronze Medal) अपने नाम किया.

Manoj does it for ! #IND's Manoj Sarkar bags the #Bronze medal in #ParaBadminton Men's Singles SL3, getting the better of #JPN's Daisuke Fujihara.

For the second time today, Indians make up the podium places. Wow. #Tokyo2020 #Paralympics pic.twitter.com/CrW8NMBC3v

— #Tokyo2020 for India (@Tokyo2020hi) September 4, 2021