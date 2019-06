8 साल की उम्र में आर्शिया का कमाल, एशियन स्कूल शतरंज चैंपियनशिप जीती; CM से मिली बधाई

अगरतला: त्रिपुरा की होनहार शतरंज खिलाड़ी अर्शिया दास ने उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एशियाई स्कूल चैम्पियनशिप में बालिका वर्ग में एक गोल्ड और एक ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है. उनके कोच प्रसेनजीत दत्ता ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी.

दत्ता ने कहा कि अंडर-9 शतरंज चैम्पियनशिप में आठ साल की अर्शिया ने स्टैंडर्ड कैटेगरी में कांस्य पदक अपने नाम किया और फिर इसके बाद ब्लीट्ज कैटेगरी में गुरुवार को सोने का तमगा जीता. उन्होंने सात राउंड में कुल पांच अंक लिए.

अर्शिया अगरतला में होली क्रॉस स्कूल में कक्षा-3 में पढ़ती हैं और इस समय अंडर-9 वर्ग में नेशनल चैम्पियन हैं.

Congratulations Arshiya for winning Bronze Medal ( under 9 girls category ) in Asian School Chess Championship, 2019 organised at Uzbekistan . You are a pride of our state and I wish you all the best for your brilliant future. pic.twitter.com/QXP4pplhum

