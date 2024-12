गुकेश की जीत पर सिंगापुर में जोरदार जश्न, आनंद महिंद्रा ने फुटबॉल से कर दी तुलना, शेयर किया Video

World Chess Championship 2024: भारतीय ग्रैंडमास्टर डी गुकेश ने सफेद मोहरों से खेलते हुए बेहतरीन खेल का नजारा पेश किया. उन्होंने रविवार को वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप के 11वें दौर में गत चैंपियन डिंग लिरेन को हराकर एक अंक की बढ़त बना ली. क्लासिकल प्रारूप में खेली जा रही इस 14 दौर की प्रतियोगिता में अब केवल तीन बाजियां खेली जानी बाकी हैं. उनकी जीत के बाद सिंगापुर में जोरदार जश्न मना.

आनंद महिंद्रा ने क्या लिखा?

आनंद महिंद्रा ने इस जीत की तुलना फुटबॉल से कर दी. उन्होंने एक्स पर वीडियो शेयर किया और लिखा, ''शतरंज विश्व चैंपियनशिप के 11वें गेम में गुकेश की शानदार वापसी के बाद सिंगापुर में घरेलू भीड़. हम इस दिमागी खेल के लिए उसी तरह से जश्न मना रहे हैं जैसे ज्यादातर देश अपनी फुटबॉल टीमों के लिए जश्न मनाते हैं. इसे प्यार करो. अतुल्य भारत.''

The ‘home’ crowd in Singapore after @DGukesh’s incredible comeback victory in game 11 of the Chess World championship.

We cheer the same way for this cerebral sport as most countries cheer for their soccer teams.

Love it.

Incredible India!

